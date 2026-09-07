Uno de los efectos secundarios más comunes durante el tratamiento de Ozempic y Mounjaro es la sensación de saciedad y la disminución del apetito. La semaglutida, el principio activo de Ozempic, y la tirzepatida, el principio activo de Mounjaro, pueden reducir el hambre, por lo que algunas personas pueden sentir que se llenan más rápido, comen menos o tienen menos ganas de consumir determinados alimentos, Esto también puede influir en los antojos, pues algunas investigaciones han encontrado una reducción en el deseo de determinados alimentos, incluidos los lácteos, salados, dulces y algunos productos ricos en grasa.

Si estás tomando Ozempic o Mounjaro para controlar el peso, probablemente hayas notado algo bastante peculiar: la comida deja de ocupar tanto espacio en tu cabeza. Pero cuando se suspende el medicamento, una de las primeras preguntas suele ser: ¿cuánto tarda en volver el hambre?

Ozempic o Mounjaro: ¿cuál tiene más efecto rebote al dejarlo? Getty Images

¿Cuánto tiempo tarda en volver el hambre después de dejar Ozempic o Mounjaro?

La respuesta corta: puede empezar a regresar en días o semanas, pero no existe un número exacto que aplique a todo el mundo. No existe actualmente un plazo clínico universal que diga exactamente cuándo regresará el hambre después de suspender semaglutida o tirzepatida. Fuentes médicas recientes señalan que algunas personas pueden comenzar a notar el regreso del apetito en cuestión de días o semanas, dependiendo de algunos factores, como el medicamento utilizado, la dosis, el tiempo de uso y las características individuales.

Ozempic (semaglutida): el hambre puede volver a hacerse presente en los días o semanas posteriores a la última dosis, pero en algunas personas puede tardar más. Debido a que la semaglutida tiene una vida media de aproximadamente una semana, sus efectos no desaparecen de golpe.

Mounjaro (tirzepatida): Al igual que con Ozempic, el apetito puede volver en días o semanas, conforme disminuye el efecto del medicamento, pero la sensación de hambre no necesariamente vuelve el mismo día para todo el mundo.

¿El regreso del hambre significa que estás teniendo un efecto rebote?

El famoso efecto rebote es una de las cuestiones más debatidas cuando se trata de suspender el tratamiento de Ozempic y Mounjaro, pero no necesariamente está conectado con el regreso del hambre. Tener un mayor apetito después de dejar el medicamento no significa automáticamente que vayas a recuperar todos los kilos perdidos, pero sí puede influir en que mantener el peso al que se había llegado sea más difícil. Y es que en diversos estudios de estos fármacos se ha observado una recuperación importante de peso después de suspenderlos.

Pero debes saber algo importante: que vuelva el hambre no significa que hayas hecho algo mal, se trata de una respuesta biológica natural de tu organismo. Y recuerda que si estás pensando en suspender el tratamiento de Ozempic o Mounjaro y notas un aumento importante del hambre, habla con el médico que lleva tu tratamiento para que te asesore. No ajustes ni reinicies el medicamento por tu cuenta.