Menú
Moda y Belleza
Entretenimiento
Fitness
Equidad
Wellness
Suscríbete
Búsqueda
Enviar búsqueda
Mostrar búsqueda
Búsqueda
Enviar búsqueda
Moda y Belleza
Entretenimiento
Fitness
Equidad
Wellness
Síguenos en:
twitter
instagram
facebook
tiktok
pinterest
hambre después de dejar Mounjaro
Wellness
¿Cuánto tiempo tarda en volver el hambre después de dejar Ozempic o Mounjaro?
¿Cuándo vuelve el apetito después de dejar Ozempic o Mounjaro? Esto sabemos sobre el hambre y el efecto rebote al suspender estos medicamentos
Septiembre 07, 2026
·
Gabriela Velasco Ceja