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hambre después de dejar Mounjaro

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Wellness
¿Cuánto tiempo tarda en volver el hambre después de dejar Ozempic o Mounjaro?
¿Cuándo vuelve el apetito después de dejar Ozempic o Mounjaro? Esto sabemos sobre el hambre y el efecto rebote al suspender estos medicamentos
Septiembre 07, 2026
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Gabriela Velasco Ceja