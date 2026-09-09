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Hoy se abre el portal 9/9: esto es lo que debes hacer para aprovechar la energía del 9 de septiembre

Este 9 de septiembre se abre el portal 9/9. Descubre qué significa en numerología, qué puedes manifestar y cómo aprovechar esta fecha para cerrar ciclos.

Septiembre 09, 2026 • 
Gabriela Velasco Ceja
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Portal 9/9: por qué el 9 de septiembre es el momento más poderoso del año para manifestar

Getty Images

Si llevas semanas sintiendo que necesitas cerrar una etapa, soltar algo o a alguien que ya no te hace bien o empezar de cero, la numerología tiene una fecha marcada en el calendario. Este 9 de septiembre se abre el llamado portal 9/9, una fecha a la que la distintas corrientes espirituales atribuyen una energía especialmente relacionada con los cierres, la transformación y los nuevos comienzos.

El número 9 representa el final de un ciclo. Se asocia con la madurez, la sabiduría adquirida y la necesidad de dejar atrás aquello que ya cumplió su propósito. Por eso, el 9/9 se considera un momento simbólico para hacer limpieza emocional, cerrar pendientes y abrir espacio para lo que viene. Y este año hay un detalle que hace que la fecha resulte todavía más interesante.

¿Por qué el 9/9 de 2026 se considera especial?

Además del doble 9 de la fecha, 2026 suma 1 en numerología, un número que suele relacionarse con los comienzos, la iniciativa y la apertura de nuevos caminos.

La cuenta queda así: 9 + 9 + 2 + 0 + 2 + 6 = 28

Después: 2 + 8 = 10

Y finalmente: 1 + 0 = 1

En la numerología, el 1 representa el inicio de un nuevo ciclo, la independencia, los impulsos y la capacidad de tomar la iniciativa.
Por eso, la combinación del 9 y el 1 tiene un mensaje muy claro: cerrar puertas para abrir otras. Pero no se trata únicamente de pedir aquello que quieres. La energía simbólica de esta fecha invita primero a preguntarte qué necesitas dejar atrás para poder recibir algo nuevo.

Portal 9/9: ¿qué significa para el amor, el dinero y tu vida personal?

En el amor

Pregúntate: ¿qué tipo de relación quieres atraer? Pero sobre todo, ¿qué patrones sentimentales quieres dejar atrás? Si tu objetivo es darle cierre total a un vínculo, aprovecha la energía del portal para soltar idealismos y expectativas sobre la persona en cuestión.

Si lo que buscas es un nuevo comienzo en el amor, entonces visualiza el tipo de relación que quieres construir y también lo que quieres evitar.

En el trabajo

Es el momento ideal para cuestionarte si tu empleo actual sigue alineado a lo que quieres y esperas. ¿Crees que es momento de renunciar? Haz una lista de pros y contras y toma la decisión. Quizá un nuevo trabajo te esté esperando o es posible que sea tiempo de dejar de postergar esa idea de emprendimiento que traes desde hace tiempo en la cabeza.

En la abundancia

¿Qué relación llevas actualmente con el dinero? Visualiza qué es lo que te hace sentir económicamente tranquila y establece una intención concreta que te lleva a sentirte próspera en el ámbito económico.

En el crecimiento personal

Esta es una de las áreas más propensas a atravesar modificaciones durante el portal. Y es que el cierre de un ciclo no siempre implica terminar una relación o dejar un trabajo. A veces significa dejar atrás una versión de ti misma que ya no se alinea a tu personalidad e ideales.

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Gabriela Velasco Ceja
Gabriela Velasco Ceja
Egresada de la Universidad Iberoamericana. Comunicóloga con 10 años de experiencia en Editorial Televisa (Cosmopolitan, Seventeen, Tú, Caras, Eres y Liverpool). Escritora de novela romántica (Autora de la editorial Colección Mil Amores).
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