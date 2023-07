¿Hacerle caso a tu intuición o no? Esa es la cuestión...

En ocasiones no necesitas de la lógica o de la razón para percibir detalles de manera inmediata; a veces solo tienes que hacerle caso a tu intuición, esa capacidad que tienes para comprender situaciones de forma pura, inmediata y muy clara. Pero ¿cómo saber si tu intuición es poderosa y atinada? Presta atención a estas señales...

5 Señales de que tu intuición es muy poderosa

Incluyes sentimientos al tomar decisiones

No te dejas llevar por un arranque o impulso, sino que escuchas profundamente a tu corazón y lo que este te dicta. Para ti, es más importante hacerle caso a tus emociones que a lo que te aconsejan los demás, pues sabes que en el fondo tus vibraciones y tu energía te están llevando por el camino correcto.

Señales de que tu intuición es muy poderosa Foto: Getty images

Eres una persona empática

Creerás que esto no tiene nada que ver con la intuición, pero es un punto muy relevante. Uno de los rasgos de personalidad que comparten las personas intuitivas es la facilidad para conectar con los demás y ponerse en sus zapatos. Esto genera que tus vibras espirituales y emocionales se activen y que por ende, te sea más fácil reconocer las señales que te manda otro individuo.

Señales de que tu intuición es poderosa

Vives en el presente

Tu atención está enfocada en el aquí y el ahora. El hecho de que tu mente esté plenamente en el presente te ayuda a trabajar en tu intuición, ya que pones más atención a los pequeños detalles, además de que las cargas psicológicas y emocionales del pasado no interfieren en el tiempo real.

Tus “corazonadas” son muy atinadas

En más de una ocasión le has hecho caso a lo que te dicta el corazón y no te has arrepentido, pues ha dado resultado. Muchas de las decisiones más importantes de tu vida fueron tomadas basándote en tu intuición y gracias a ello lograste cumplir tus objetivos.

Encuentras respuestas en tus sueños

¿Te ha pasado que una idea se te aclara a través de un sueño? Hay personas que aseguran recibir señales y respuestas cuando se encuentran durmiendo profundamente; se dice que es tu intuición haciéndote llegar un mensaje. Si has notado que incluso has tenido sueños premonitorios, entonces es momento de que comiences a hacerle más caso a tu poderosa intuición.