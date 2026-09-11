El uso de Ozempic alrededor del mundo ha desatado una ola de dudas y preguntas entre quienes iniciaron el tratamiento con este medicamento GLP-1. Sobre todo, las personas se preguntan cuándo comenzarán a perder peso después de empezar a tomar el fármaco, pero la respuesta no es tan sencilla. La realidad es que Ozempic empieza a actuar en el organismo desde las primeras dosis, pero eso no significa que vayas a notar una transformación inmediata. La semaglutida alcanza su concentración máxima aproximadamente entre uno y tres días después de una dosis y va acumulándose progresivamente en el organismo. Poco a poco la sensación de saciedad y la pérdida del apetito comienzan a hacerse presentes, y posteriormente la báscula empieza a reducir cifras.

La pérdida de peso ocurre de manera diferente en cada persona y depende de factores como genética, edad, sexo, distribución de grasa, masa muscular y cantidad total de peso perdido. Pero ¿dónde vas a notar primero que estás bajando de peso?

Las partes del cuerpo donde podrías notar primero la pérdida de peso con Ozempic

No existe un orden en el que el cuerpo comience a perder grasa corporal, pero hay algunas áreas donde los cambios pueden hacerse más evidentes conforme avanza el tratamiento.

La cintura y el abdomen

Esta es una de las primeras zonas en las que se observan cambios tras iniciar el tratamiento de Ozempic. La circunferencia de la cintura disminuye y esto comienza a notarse en la ropa. ¿La razón? La semaglutida se ha asociado con una reducción de la grasa corporal, incluida la grasa visceral.

Según el estudio STEP 1, las personas que recibieron semaglutida 2.4 mg durante 68 semanas tuvieron una reducción de 19.3% en la masa grasa total y de 27.4% en la masa grasa visceral.

El rostro

Los cambios en las mejillas y la mandíbula también se hace muy evidente con el paso de las semanas, por eso se popularizó el término Ozempic face. Un estudio publicado en la revista Otolaryngology fue el primero en medir con imágenes radiográficas la pérdida de grasa facial en personas que tomaban GLP-1. Los datos muestran que quienes usan estos medicamentos pierden aproximadamente el 7% de su grasa facial por cada 10 kilogramos de peso corporal perdidos, lo que da lugar a un aspecto hundido que los cirujanos faciales describen consistentemente en sus consultorios:

Brazos y espalda

El tejido graso de brazos y espalda también disminuye de forma evidente conforme el tratamiento avanza. Sin embargo, estas áreas pueden tardar más en mostrar un cambio evidente dependiendo de dónde almacenes grasa naturalmente.

Las piernas y las caderas

Los glúteos, muslos y caderas son una de las principales zonas del cuerpo donde se almacena más grasa subcutánea, por lo que cuando una persona pierde peso significativamente, se ve reflejado en esta zona corporal. Como consecuencia, se puede notar pérdida de firmeza, apariencia más plana y menor volumen en estas zonas. Quizá esta área sea de las últimas en presentar cambios evidentes. Es posible que necesites perder una cantidad considerable de peso antes de notar una diferencia visual importante en esta zona.

¿Cómo saber si realmente estás perdiendo grasa?

Además del número de la báscula, un profesional puede valorar cambios en circunferencia de cintura y, cuando es necesario, composición corporal mediante métodos como DEXA o bioimpedancia.