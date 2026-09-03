efecto rebote Ozempic

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Wellness
¿Cuánto tiempo tarda en llegar el efecto rebote de Ozempic y Mounjaro?
Esto dicen los estudios sobre la recuperación del peso perdido después de suspender el tratamiento de Ozempic y Mounjaro
Septiembre 03, 2026
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Gabriela Velasco Ceja