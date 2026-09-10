¿Quién es Vivian Jenna Wilson? La hija trans de Elon Musk que vuelve a desafiar públicamente a su padre

Vivian Jenna Wilson, hija del empresario Elon Musk y de la escritora Justine Wilson, vuelve a enfrentar públicamente a su padre, a sus 22 años, la modelo y activista ha construido una identidad propia y se ha convertido en una de las voces más críticas hacia el multimillonario.

Fue en 2020 cuando Vivian se atrevió a salir del armario y comenzó con su transición trangénero, una decisión que Elon no apoyó y que incluso llegó a declarar que su hijo está: “muerto, muerto por el virus de la mente woke”.

Desde entonces, padre e hija no han tenido contacto, Vivian se ha pronunciado en contra del estilo de vida y las ideas conservadoras de su padre, mientras que el empresario se ha desentendido por completo de ella.

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Vivian Jenna Wilson desafía a su padre Elon Musk con polémica campaña de publicidad

El pasado 8 de septiembre se lanzó la nueva campaña de publicidad de la marca española, Desigual, bajo el nombre de Born to Disobey, que significa nacido para desobedecer, protagonizada por Vivian.

En el video, que causó rápidamente polémica, la hija de Elon Musk aparece junto al autómata humanoide DESI 84, cuyo diseño recuerda a los prototipos desarrollados por la industria robótica; sin embargo, lo que más llamó la atención, fue la declaración de Vivian: “Él fue diseñado para obedecer, yo no”.

Para muchos, esta fue una declaración directa en contra de su padre, quien se ha consolidado como un importante desarrollador de robótica, IA y otros campos de la tecnología.

¿Quién es Vivian Jenna Wilson, hija transgénero de Elon Musk?

Vivian Jenna Wilson nació el 15 de abril de 2004, fruto del matrimonio entre Elon Musk y la escritora canadiense Justine Wilson, tiene un hermano gemelo, Griffin, y ambos llegaron al mundo después de la trágica muerte de Nevada Alexander, el primer hijo de la pareja, quien falleció en 2002 a las 10 semanas de edad a causa del síndrome de muerte súbita del lactante (SMSL).

La expareja crió a Vivian en Los Ángeles, donde desde joven fue consciente del marcado contraste entre la “riqueza extravagante” de su familia y la gran cantidad de personas que viven sin hogar en la ciudad.

“Empiezas a preguntarte: ¿cómo es esto justo?”, declaró a Teen Vogue en marzo de 2025. “Inevitablemente tienes que llegar a la conclusión de que no lo es. No hay mundo en el que algunas personas deban tener varios aviones privados, islas privadas o lo que sea, mientras otras duermen en la calle”.

En esa misma entrevista, Vivian confirmó que decidió salir del armario en 2020 y lo hizo público a través de sus historias de Instagram, y además señaló que su madre la apoyó desde el inició, a diferencia de su padre.

“Es una escritora publicada de romance sobrenatural, de ahí saco todos mis Vivian-ismos, de ser vergonzosa y crónicamente en línea”, contó. “Cuando le conté lo del armario... Fingió estar un poco sorprendida durante 30 segundos y luego dijo: ‘Sí, cariño. Vale’”.

La reacción de Elon Musk y el distanciamiento de su hija

En diferentes entrevistas, Vivian ha confirmado que no ha hablado con su padre y que ha sido financieramente independiente de él desde que salió del armario en 2020.

Durante una entrevista con Cosmopolitan también aseguró que parece haber hecho las paces con la relación distante que mantiene con su padre y reconoció que “no hay mucho” que pueda hacer al respecto.

“No puedo hacer mucho al respecto, así que ¿a quién le importa?”, respondió al hablar sobre lo que significa ser hija de Elon Musk. “Es parte de mi historia, pero no es el futuro de mi historia”.