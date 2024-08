¿Quién es Vivian Jenna Wilson y por qué Elon Musk dice que su hija ha muerto?

Vivian Jenna Wilson es la hija transgénero del empresario, inversor y magnate multimillonario, Elon Musk. Antes de cumplir 18 años, la joven era conocida como Xavier Alexander Musk, pero tras cumplir la mayoría de edad decidió cambiar su género y nombre para dejar atrás su sexo de nacimiento, con el cual no se sentía identificada. Además de cambiar su nombre, la joven tomó la decisión de llevar el apellido de su soltera madre, Justine, la primera esposa de Musk, y omitir el de su padre, pues actualmente no quiere ser relacionada con él.

“Ya no vivo ni deseo estar relacionada con mi padre biológico de ninguna manera o forma”, se lee en su solicitud formal. Y es que Vivian recientemente dio una entrevista para NBC News en la que declaró que su padre fue cruel con ella por ser queer y femenina desde pequeña además de que la hostigaba por su identidad sexual.

En cuanto a los tratamientos médicos a los que se sometió Vivian, Elon Musk dijo al comentarista, Jordan Peterson lo siguiente: “Fui esencialmente engañado para firmar documentos para uno de mis hijos mayores, Xavier”, comentó Musk y añadió que le comentaron que su hijo podría auto lesionarse si no se tomaban medidas.

“Me engañaron para hacer esto. No me explicaron que los bloqueadores de pubertad son en realidad drogas de esterilización. Perdí a mi hijo, esencialmente. Lo llaman ‘deadnaming’ por una razón. Mi hijo, Xavier, está muerto, asesinado por el virus woke”. Además, en la plataforma X, Musk también dijo que su hijo nació “gay y ligeramente autista” y añadió que de pequeño, su hijo “escogía ropa para que yo me pusiera, como una chaqueta, y me decía que era '¡Fabulosa!’”.

El antes y el después de la hija transgénero de Elon Musk

Actualmente, Vivian tiene 20 años y es una joven universitaria, quien recientemente rompió el silencio tras las declaraciones que dio su padre sobre su transición.

“No quedaré en silencio si vas a mentir descaradamente sobre mí ante una audiencia de millones”, dijo y añadió que su padre “sabía los efectos secundarios completos” cuando firmó los documentos médicos. “Nunca elegí chaquetas para que él las usara y, desde luego, no las llamaba ‘fabulosas’ porque, literalmente, no usé la palabra fabulosas cuando tenía cuatro años porque, una vez más, me gustaría reiterarlo... tenía cuatro años” (...) "Él no sabe cómo era yo cuando era niña porque simplemente no estaba allí, y en el poco tiempo que estuvo fui acosada implacablemente por mi feminidad y mi homosexualidad”.

Sobre el comentario que hizo Musk de que su hijo “está muerto”, Vivian dijo: “Estoy reconocida legalmente como mujer en el estado de California y no me preocupo por las opiniones de quienes están debajo de mí".

Mira el antes y el después de Vivian Jenna Wilson...

