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Vivian Jenna Wilson

Vivian Jenna Wilson, hija transgénero de Elon Musk

Vivian Jenna Wilson desafía a su padre Elon Musk con polémica campaña de publicidad
Entretenimiento
¿Quién es Vivian Jenna Wilson? La hija trans de Elon Musk que vuelve a desafiar públicamente a su padre
La hija distanciada de Elon Musk, Vivian Jenna Wilson, vuelve a desafiar públicamente a su padre, con un mensaje que marca aún más distancia entre ambos.
Septiembre 10, 2026
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Melisa Velázquez