‘Hechizo de amor: La magia continúa’ ¿Cómo romper una maldición como la de las hermanas Owens? Una experta explica

Han pasado casi tres décadas desde que Sandra Bullock y Nicole Kidman se pusieron en la piel de Sally y Gillian Owens en Hechizo de amor, y nos conquistaron con sus pociones, hechizos y margaritas de medianoche.

Ahora, las hermanas brujas están de regreso con Hechizo de amor: La magia continúa, que se estrena este 10 de septiembre, y retoma la historia de la familia Owens, que vuelve a poner en el centro uno de sus elementos más inquietantes: una poderosa maldición que parece perseguir a sus mujeres de generación en generación.

¿Cuál es la maldición de las hermanas Owens en Hechizo de amor: La magia continúa?

En la primera película, estrenada en 1998, Sally y Gillian cargaban con una antigua maldición familiar: cualquier hombre que se enamorara de una mujer Owens estaba destinado a morir, y aunque las hermanas lograron enfrentarse a ella, la nueva película demuestra que el pasado todavía tiene consecuencias.

Esta vez, el problema alcanza a Kylie, la hija de Sally, quien se enamora de Gideon y termina enfrentándose nuevamente al destino que durante generaciones ha marcado a las mujeres de su familia.

La historia obliga a las Owens a recuperar su conexión con la magia y buscar una manera definitiva de romper el hechizo.

¿Qué dice el tarot sobre la maldición de las hermanas Owens?

Antes del estreno de Hechizo de amor: La magia continúa, Warner Bros. organizó una experiencia holística junto a la tarotista María J. Borja, de Koan Tarot, quien con sus más de 15 años de experiencia, analizó a los principales personajes de la película.

En entrevista con el periodico Milenio, la tarotista explicó que las hermanas Owens, al igual que todas nosotras, heredan historias de su linaje que tienen que trabajar para poder liberar.

“Todos heredamos maneras de amar, miedos, secretos, deseos, fortalezas, formas de protegernos y algunas historias de generaciones. Como Sally y Gillian, debemos preguntarnos qué hago con esto que recibí”, explicó.

En el tarot, romper una maldición significa cerrar un ciclo y comenzar una nueva historia, una idea que la especialista relacionó con la carta de la Muerte y el destino de las hermanas Owens.

“La carta de la muerte representa romper el hechizo, pero desde la transformación y la búsqueda. A veces pensamos que la muerte es el final, pero no. La magia está en que algo muere para que otra cosa pueda nacer”, detalló.

¿Cómo romper una maldición de amor como las de las hermanas Owens?

La tarotista y astróloga destacó que, más allá de los hechizos, la verdadera magia comienza con el autoconocimiento, al que se puede llegar mediante distintas prácticas, y el tarot en una de ellas.

“La magia habita en nosotros y siempre tenemos la posibilidad de conectar con ella a través de diferentes herramientas. El tarot y la astrología nos ayudan a identificar eso que vive en nosotros, y a descubrir cómo ponerlo en práctica para poder vivir en conciencia con lo que necesitamos ver dentro de nosotros. Las cartas son un espejo y un reflejo maravilloso de eso”, explicó a Milenio.

‘Hechizo de amor: La magia continúa’ ¿Cómo romper una maldición como la de las hermanas Owens? Getty Images

“En la película trabajan con hierbas, con tierra, aire, agua y fuego. Cada vez tenemos que regresar más a la presencia. Los actos de contemplación son mágicos”, destacó.