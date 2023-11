¿Cómo surgió Loto Ritual y cuál es la esencia detrás de está mágica práctica? Luli Rodríguez nos cuenta todo al respecto...

La creadora de Loto Ritual, Luli Rodríguez, siempre tuvo una gran habilidad para canalizar desde muy chica. De niña y adolescente tenia la sensibilidad de la clarividencia, que es que puedes ver objetos, personas o situaciones de otros planos. En la adolescencia esto se tornó algo intenso y con ayuda de una médium y tethahealer, le cerraron el canal del tercer ojo.

“Ella me advirtió que la sensibilidad esta en todxs y que era cuestión de tiempo a que se me volviera a desarrollar en algún otro sentido. Mas adelante como a los 21 años me regalaron un deck de Tarot para Navidad y al hacer mi primer tirada lo sentí, ahora escuchaba con claridad una voz que me interpretaba cada carta”, nos cuenta.

Accede a tu espacio energético y recupera tu poder mediante el tarot y los rituales de Loto Ritual

¿Cómo es la preparación para emprender en esta mágica práctica?

Para conducir un Ritual sí es necesario que tengas los Ritual Tools que representen cada uno de los 5 elementos.



El Agua: Conchas o recipientes con agua

La Tierra: Plantas o Cuarzos

El Aire: Inciensos o instrumentos de sonid

El Fuego: Velas

El Eter: Geometría Sagrada, Imágenes de Ángeles o Deidades

Todos se colocan en un Altar (en alto) para representar la asención. La consciencia de uno mismo es indispensable. Saber qué requieres y qué es viable para ti será siempre lo más poderoso. El primer paso se da al elegir hacer un cambio. Una vez que tengas esa consciencia, los materiales o herramientas son un catalizador. Las velas, los cuarzos, los altares y oráculos solamente potencializan tus intenciones y deseos.

¿Cuál es la esencia principal de tus rituales?

La practicidad. Creo que el Ritual debe ser práctico, si no la gente pierde interés o no lo hace. Vivimos en un mundo de inmediatez y aunque sería idóneo que todos nos pusiéramos a vivir consciente y lentamente la realidad allá afuera es que no todos podemos. Me gusta recalcar que mientras tu intención sea clara y fuerte un Ritual que se adapte a tu estilo de vida será siempre el ideal. Es lo que procuro en las sesiones y eventos colectivos, proporcionarte las herramientas adecuadas pero también al alcance que te ayuden a desarrollar tus procesos de manera efectiva y profunda.

Cortesía

¿Qué actividades diarias aconsejas que vayan de la mano con la realización de rituales?

Breathwork , todo mundo respira, pero no todo mundo respira conscientemente. Poner atención en tu inhalación y exhalación es crucial para conectar. Es una actividad que puedes hacer donde sea, en una junta, en el tráfico, en el aeropuerto, en el elevador… con cada inhalación tomas vida y cuando exhalas la sueltas, del mismo modo puedes mentalizarte a tomar todo lo que quieras cuando inhalas y liberarte de lo que no requieres al exhalar



Tomar agua… suena básico pero es realmente importante tener el cuerpo hidratado para una optima canalización y conexión. Sin agua las emociones no fluyen y las ee-mociones son energía que ocupa movimiento (e-mocion) estar hidratadx es un Ritual básico.

Encender una vela, de esta forma conectas con la claridad en tu vida, enciendes una luz en la obscuridad. Intencionar tu vela con lo que quieras alumbrar o donde ocupes claridad es un Ritual hermoso.



Encender una vela, de esta forma conectas con la claridad en tu vida, enciendes una luz en la obscuridad. Intencionar tu vela con lo que quieras alumbrar o donde ocupes claridad es un Ritual hermoso.

Tus sesiones son de interpretación energética, ¿en qué consisten?

Las Ritual Sessions son un espacio mágico donde accedemos al campo energético que nos rodea a todxs. Este campo es de energía sutil, fácil de modificar. En la sesión miramos y alumbramos con amor lo que está ahí, posibilidades, manifestaciones, emociones, pensamientos y uno que otro anclaje al pasado o “bloqueo”. Me gusta llamarle punto ciego a todo aquello que nos sigue impidiendo avanzar libremente y el hecho de mirarlo nos ayuda a tomar decisiones para modificarlo. Conectamos con tus guías y seres de luz, y te canalizo los Rituales que serán la cereza del pastel para tu proceso.

¿Para qué sirve realizar una lectura de tarot?

Para obtener claridad. Nuestro poder está en el presente, el mañana lo creamos hoy. De este modo, mirar lo que estoy pensando o sintiendo hoy me da una pauta de como amaneceré mañana. Todo es energía antes de ser materia, todo. Nuestro trabajo, amigos, pareja, hogar, dinero existe en el mundo terrenal por que se sostiene energéticamente en nuestro campo. Muchas veces en sesiones sale, por ejemplo, un despido o una ruptura amorosa, y lo primero que les pregunto es ¿llevas mucho tiempo pensando en irte? La respuesta casi siempre es sí, y entonces esa frecuencia que están emitiendo de “irse” o “dejar algo atrás “ es la encargada de materializar en el mundo terrenal su despido laboral o ruptura de pareja.

Mirarlo me ayuda a transformarlo o quizá ser un poco mas claro con lo que quiero y cómo lo quiero y de ese modo atraerlo tal cual lo pedi. La frase “ ten cuidado con lo que pides” es la razón principal por la que sugiero tener una lectura, para saber que es lo que el Universo esta interpretando de mis peticiones.