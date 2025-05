Jenna Ortega se prepara para debutar como directora

La actriz que nos ha cautivado desde sus primeras apariciones en la gran pantalla, y que se ha visto involucrada en algunas de las producciones más importantes de la última década, está lista para dar un gran paso en su carrera profesional.

En una entrevista reciente con V Magazine, la actriz de Beetlejuice Beetlejuice confesó que lleva casi 10 años trabajando en el guion de una película, y siente que en este punto de su vida es el momento ideal para hacerlo realidad. La actriz quiere verse involucrada en todas las áreas del rodaje de la película, desde protagonizar, producir y, por supuesto, dirigirla.

“Tengo un guion que sabía que quería realizar desde hace casi 10 años. Es extraño porque es algo que pensé de joven, cuando empecé en este campo [la actuación], y ahora estoy empezando a dar los pasos necesarios para hacerlo, lo cual es realmente interesante. En esta película en particular me veo protagonizando, pero realmente quiero dirigir. Probablemente sea lo principal que quiera hacer. Eso es lo que visualizo para mí.” Jenna Ortega

Cabe mencionar que no es la primera vez que Jenna muestra interés por formar parte del equipo detrás de los reflectores. Ya ha incursionado como productora en proyectos como la película de A24 Death of a Unicorn, Hurry Up Tomorrow, la película que protagonizará junto al cantante The Weeknd y ahora en la tercera temporada de Wednesday.