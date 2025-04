Emily in Paris: Esta es la verdadera razón por la que un personaje no regresa a la serie

Con la quinta temporada de Emily in Paris a nada de arrancar el rodaje en Roma, una de las noticias que sorprendió a los fanáticos fue la salida de uno de los personajes principales.

Getty Images

Aunque inicialmente la actriz que da vida Camille no dio a conocer el motivo, ya rompió el silencio y comentó lo siguiente durante una entrevista con TVLine:

“Tras una experiencia increíble, he decidido dejar Emily in Paris. Ha sido una experiencia verdaderamente maravillosa, llena de crecimiento, creatividad y recuerdos inolvidables. Estoy profundamente agradecida con Darren Star y todo el equipo de Netflix y Paramount por su confianza y por darme la oportunidad de dar vida a Camille y dejar la puerta abierta para su regreso, ya que siempre formará parte del mundo de Emily in Paris.”

Aunque cierra una etapa en su carrera, Camille Razat nos deja con la esperanza de verla retomar su papel en la serie y con ganas de ver qué más le depara a futuro a la actriz.