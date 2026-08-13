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Entretenimiento

¿Qué significa el emoji derretido 🫠 y cuándo debes usarlo?

¿Te mandaron un 🫠 y no sabes qué significa? Descubre qué expresa el emoji derretido y cuándo usarlo en WhatsApp y redes sociales.

Agosto 13, 2026 • 
Gabriela Velasco Ceja
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¿Qué significa el emoji derretido 🫠 y cuándo debes usarlo?

Getty Images

Los emojis se han convertido en una parte muy importante de nuestras conversaciones digitales, como WhatsApp e Instagram. Y es que en ocasiones, una carita puede expresar exactamente lo que sentimos sin necesidad de involucrar palabras. Sin embargo, algunos de ellos tienen significados confusos que hasta la fecha no hemos logrado descifrar, como por ejemplo, el emoji derretido 🫠. ¿Qué quiere decir este emoticón? ¿Expresa coqueteo? ¿Cansancio? ¿Coqueteo? Aquí te contamos más al respecto.

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Hablemos del emoji derretido

El emoji derretido fue creado para expresar emociones distintas, no una en específico. Usualmente es utilizado para transmitir incomodidad, agotamiento, resignación o incluso vergüenza. Es muy común que los usuarios lo utilicen al hablar de momentos incómodos o incluso para reaccionar a un comentario emocionante, cariñoso, lindo o atractivo.

Por ejemplo: “Acabo de mandarle un mensaje a persona equivocada 🫠” o “Me dijo que estaba muy guapa y mi corazón se aceleró 🫠"

🫠 ¿Qué significa en WhatsApp?

Te vamos a dar una pequeña guía de los contextos más comunes en los que se utiliza este emoji:

  • Vergüenza: cuando haces o dice algo incómodo.
  • Agotamiento: cuando estás cansada física o emocionalmente.
  • Abrumamiento: cuando una situación te sobrepasa.
  • Nervios: cuando no sabes cómo reaccionar ante un comentario o situación.
  • Atracción: cuando sientes cariño o enamoramiento por alguien, o bien, se te hace guapo o atractivo.
  • Ternura: cuando algo te derrite de ternura porque te parece adorable.
  • Sarcasmo: cuando dices algo aparentemente positivo, pero en realidad tiene el significado contrario.
qué significa el emoji derretido

qué significa el emoji derretido

Davyd Kopych/Getty Images

En conclusión, el emoji derretido da a entender que una situación te está superando de alguna manera, ya sea positiva o negativamente. Puede ser porque te da vergüenza, porque estás cansada, porque algo te emociona, porque alguien te parece demasiado atractivo o porque simplemente no sabes cómo reaccionar.

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Gabriela Velasco Ceja
Gabriela Velasco Ceja
Egresada de la Universidad Iberoamericana. Comunicóloga con 10 años de experiencia en Editorial Televisa (Cosmopolitan, Seventeen, Tú, Caras, Eres y Liverpool). Escritora de novela romántica (Autora de la editorial Colección Mil Amores).
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