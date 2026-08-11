Es un mito que los hombres solo buscan conexiones emocionales y meramente físicas. Existen algunos de ellos que buscan conectar a nivel emocional con su pareja más allá del acto íntimo. Sin embargo, debes saber que no existe una fórmula para hacer que alguien se enamore de ti, pues no se pueden controlar los sentimientos de los demás. Pero sí debes saber que la psicología ha determinado algunos comportamientos que pueden favorecer el vínculo emocional entre dos personas. ¿Cómo hacer que un hombre se enganche contigo a nivel emocional? Esto es lo que dice la ciencia al respecto.

Si estás conociendo a alguien y quieres saber qué puede hacer que el vínculo se vuelva más profundo, estas son siete cosas que pueden favorecer el apego emocional, sobre todo en los hombres.

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Las 7 cosas que hacen que un hombre se enganche emocionalmente contigo, según la ciencia Morsa Images/Getty Images

Las 7 cosas que hacen que un hombre se enganche emocionalmente contigo, según la ciencia

1. Haz que se sienta escuchado

Presta atención a lo que te cuenta y recuerda los detalles de cada conversación, sobre todo cuando se traten de temas personales o íntimos. Escucha, has preguntas, no juzgues y demuestra interés genuino por lo que pasa en su vida. Espera tu turno para hablar cuando te esté contándote algo que es relevante para él. Esto genera una sensación de cercanía y confianza que contribuye al apego emocional,

2. Sé vulnerable

No temas ser tú misma con él y baja tus barreras. Comparte de vez en cuando experiencias personales o incluso algunas de tus inseguridades y más grandes miedos, pues esto generará que él se sienta cómo para hacer lo mismo y que la confianza entre ustedes prospere.

3. Hazle saber que aprecias su personalidad

Aunque te sientas físicamente atraída por él, recuerda también hacerle cumplidos sobre su personalidad y autenticidad. Reconoce algunas de sus más grandes características y demuéstrale que tu conexión con él va más allá de lo físico. Demuéstrale que valoras quién es.

4. Déjalo ayudarte

No se trata de que dejes que haga todo por ti, pero sí de que permitas que aporte algo a tu vida. Un hombre se siente bien emocionalmente cuando invierte tiempo y esfuerzo en una relación, y sobre todo cuando siente que su participación te puede ayudar a resolver algún problema.

5. Ríanse juntos

Que no todo se resuma a tener conversaciones serias o discusiones, compartir humor en una relación es parte vital de una conexión emocional. Tener chistes locales o referencias que solo ustedes entiendes creará una complicidad que hará más fuerte su vínculo.

6. Deja que te extrañe

Aunque te encante pasar tiempo con él, deja espacio para que te extrañe. Enfócate también en tus hobbies, tus amistades y tu trabajo, tu independencia lo hará sentirse más enganchado emocionalmente a ti porque permitirás que sepa cómo se siente tu ausencia.

7. Emociónate por sus logros

Celebra sus buenas noticias. Hay algo muy poderoso en la forma en que una pareja responde cuando al otro le sucede algo bueno. Entusiasmarte cuando a la persona que quieres le va bien o logra alguno de sus más grandes (o pequeños) objetivos, es una forma de transmitir conexión, amor y empatía. Este detalle puede conectarte con tu pareja a nivel emocional mucho más que un halago.

Las 7 cosas que hacen que un hombre se enganche emocionalmente contigo, según la ciencia Slavica/Getty Images

Entonces, ¿qué hace que un hombre se enganche emocionalmente?

No existe una técnica de seducción ni un truco psicológico que pueda hacer que alguien se enamore de ti, pero sí una serie de actitudes y comportamientos que favorecen la intimidad entre dos personas y el sentimiento de conexión: escucharse, compartir vulnerabilidades, reconocer las cualidades del otro, crear recuerdos, respetar la independencia, ser consistentes y permitir que ambos sean auténticos.