4 formas en las que un hombre mediocre te pone a prueba para ver si se puede aprovechar de ti

Una de las peores relaciones de tu vida puede ser aquella con un hombre mediocre, que en apariencia no hace nada malo, pero tampoco hace un esfuerzo por hacerte sentir querida, escuchada y apoyada.

De acuerdo con la psicología, un hombre mediocre siempre busca obtener más de lo que está dispuesto a ofrecer, y a través de la manipulación, observa cuidadosamente tus reacciones para medir hasta dónde puede llegar, pone a prueba tus límites, identifica tus puntos débiles y descubre qué tan fácil es hacerte ceder, muchas veces sin que te des cuenta.

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Formas en las que un hombre mediocre te pone a prueba para aprovecharse de ti

Reconocer estas señales a tiempo puede ayudarte a establecer límites antes de que la dinámica se vuelva más complicada, e incluso no puedas salir de esa relación que puede arruinarte la vida.

Cancelan planes y luego reaparecen como si nada

Si comprueba que siempre estás disponible y además justificas su comportamiento, puede asumir que no habrá consecuencias y que puede seguir actuando de la misma forma, sin valorar tu tiempo.

Hace el mínimo esfuerzo

Un hombre mediocre puede darte apenas lo suficiente para mantenerte interesada, pero no lo necesario para construir una relación sana, suelen aparecer cuando le conviene, responder cuando tiene tiempo o hacer pequeños gestos para evitar que te alejes, sin mostrar un interés genuino y constante.

El problema surge cuando terminas agradeciendo lo básico y justificando su falta de iniciativa, y si tienes que pedir atención, cariño o compromiso constantemente, quizá no estás exigiendo demasiado: estás recibiendo demasiado poco.

Formas en las que un hombre mediocre te pone a prueba para aprovecharse de ti Getty Images

Cruza pequeños límites

Este tipo de hombres puede comenzar poniendo a prueba tus límites con acciones que parecen insignificantes: hacer comentarios que te incomodan, ignorar una petición, invadir tu espacio o incumplir algo que le pediste expresamente.

La clave está en observar qué ocurre cuando le haces saber que algo no te gusta, si minimiza lo sucedido, se burla o actúa como si estuvieras exagerando, puede estar comprobando cuánto estás dispuesta a tolerar, y lo que comienza como una pequeña falta de respeto puede convertirse en una dinámica cada vez más difícil de detener.

Evade el compromiso

Puede mostrarse interesado cuando le conviene, pero cambiar de tema cuando hablas de exclusividad, planes a futuro o de lo que esperas de la relación, a veces, esta ambigüedad también funciona como una prueba: quiere saber cuánto tiempo permanecerás a su lado sin pedir claridad.

Si recibe compañía, atención y afecto sin tener que asumir responsabilidades, puede no sentir ninguna necesidad de ofrecer más.