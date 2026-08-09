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Amor y Sexo

¿Qué es el yearning? La tendencia que revela por qué todos queremos un romance de película

El yearning refleja que aún creemos en los romances construidos con paciencia y emociones genuinas que sí son duraderas.

Agosto 09, 2026 • 
Melisa Velázquez
¿Qué es el yearning? La tendencia que revela por qué todos queremos un romance de película

¿Qué es el yearning? La tendencia que revela por qué todos queremos un romance de película

Getty Images

En la era de las aplicaciones de citas y las relaciones fugaces, el yearning se ha convertido en la palabra que define el deseo y el anhelo de vivir un romance auténtico, intenso y digno de una película romántica.

Y es que más que una simple moda, el yearning se ha transformado en una forma de entender el romance, pues representa ese deseo silencioso de vivir una historia de amor tierna y llena de mucha tensión emocional que generan momentos sacados de una novela o película romántica.

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¿Qué es el yearning?

Aunque no existe una traducción exacta al español, yearning puede entenderse como un anhelo profundo, un deseo intenso o una añoranza por algo o alguien que parece inalcanzable.

A diferencia de un simple enamoramiento o una atracción pasajera, este sentimiento implica una conexión emocional tan fuerte que incluso la espera, la distancia o la incertidumbre forman parte de la experiencia.

Es decir que se trata del tipo de emoción que hace que un personaje piense constantemente en la otra persona, encuentre significado en pequeños gestos o imagine un futuro juntos antes de que la relación siquiera comience.

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¿Qué es el yearning? La tendencia que revela por qué todos queremos un romance de película

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¿Por qué son cada vez más las personas que se identifican con el yearning?

El auge del yearning refleja un cambio en la forma en que las personas quieren vivir de nuevo el amor, pues después de años dominados por el ghosting y las relaciones pasajeras, cada vez más personas anhelan romances que se construyen con calma, donde la conexión emocional, las miradas y la tensión romántica importan más que la inmediatez.

Por eso, películas, series y novelas donde los protagonistas tardan en confesar sus sentimientos o viven romances imposibles vuelven a estar en el centro de la conversación, pues para muchos, el verdadero encanto no está en el final feliz, sino en el camino que lleva hasta él.

Cuando el yearning se vuelve tóxico

Aunque el yearning puede inspirar historias románticas memorables, también tiene un lado menos ideal y oscuro, cuando este anhelo se centra en una persona inaccesible o se convierte en una fantasía permanente, existe el riesgo de idealizar relaciones que nunca suceden o de ignorar oportunidades reales por perseguir un amor “perfecto”.

Los especialistas coinciden en que soñar con un romance profundo es completamente normal, siempre que ese anhelo no impida disfrutar del presente ni establecer vínculos sanos y recíprocos.

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