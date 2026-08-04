Alguna vez te ha pasado que estás conociendo a alguien, se mandan mensajes todo el tiempo, se la pasan increíble en sus citas, pero de pronto desaparece y aparece de nuevo como si fuera un fantasma, si has experimentado esto, probablemente hayas sido víctima del fenómeno breadcrumbing.

Se trata de una práctica tóxica y de manipulación que puede generar confusión, falsas expectativas e incluso afectar tu autoestima y bienestar emocional, por eso es importante identificar estas “migajas de amor” para ponerle fin y establecer relaciones sanas.

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¿Qué es el breadcrumbing?

El término breadcrumbing proviene de la palabra inglesa breadcrumb, que significa “migaja de pan”, y en el contexto de las relaciones, hace referencia a la conducta de una persona que mantiene el interés de otra mediante pequeñas muestras de atención, afecto o comunicación, sin tener la intención de construir una relación estable o comprometida.

De acuerdo con los psicólogos y especialistas en relaciones, estas “migajas de amor” pueden aparecer en forma de mensajes esporádicos, reacciones a publicaciones en redes sociales, cumplidos ocasionales o promesas de verse “pronto”, suficientes para mantener viva la esperanza, pero insuficientes para que la relación avance y se consolide.

Breadcrumbing: qué es y cómo identificar las “migajas de amor” en una relación Getty Images

¿Cómo saber si eres víctima de breadcrumbing? Estas son las migajas de amor

Estas son algunas de las señales más comunes que te ayudan a identificar que estás recibiendo solo migajas de amor:

Aparece y desaparece constantemente: Puede pasar días o semanas sin escribirte y luego volver como si nada hubiera pasado.

Te envía mensajes ambiguos: Frases como “deberíamos vernos” o “te extraño”, pero nunca se convierten en planes reales.

Solo interactúa en redes sociales: Da “me gusta” a tus publicaciones, ve tus historias o deja alguna reacción, pero evita mantener conversaciones profundas.

Cancela o pospone sus citas: Siempre tiene una excusa para no verse y rara vez propone una nueva fecha.

Evita definir la relación: Cuando intentas hablar sobre el futuro o aclarar qué son, cambia de tema o responde con evasivas.

Te busca cuando le conviene: Suele aparecer cuando está aburrido, necesita atención o se siente solo, pero desaparece cuando ya obtuvo lo que quería.

Sus acciones no coinciden con sus palabras: Puede decir que le importas, pero su comportamiento demuestra poco interés y falta de compromiso.

¿Cómo te afectan las migajas de amor o el breadcrumbing?

El breadcrumbing genera un ciclo de esperanza y decepción, con cada mensaje o muestra de atención hace creer que la relación podría avanzar, pero la falta de constancia provoca incertidumbre, ansiedad y, con el tiempo, puede afectar la autoestima.

En este caso, los especialistas recomiendan prestar más atención a las acciones que a las palabras, si la otra persona mantiene un comportamiento inconsistente y evita comprometerse, lo más saludable es establecer límites, expresar claramente lo que esperas de la relación y priorizar vínculos donde exista interés, respeto y reciprocidad.