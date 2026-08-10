¿A qué edad se tienen los mejores orgasmos? Esto dice la ciencia

Hablemos de orgasmos. Durante mucho tiempo, la sexualidad femenina ha estado relacionada con mitos y tabúes muy poco realistas, y pocas veces se habla de cómo se transforma el placer conforme pasa el tiempo. Y es que los orgasmos forman parte primordial de la vida sexual de la mujer, por lo que es importante hablar de cuándo llegan y qué tan importante es tenerlos a cierta edad.

Tener un orgasmo inolvidable en pareja depende de distintos factores, como la conexión física y emocional, el intercambio sexual y el juego previo. Sin embargo, la ciencia señala que hay una edad en la que es más fácil llegar al clímax durante la relación sexual. Entonces, ¿existe realmente una edad en la que las mujeres tienen los mejores orgasmos? La respuesta podría sorprenderte.

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Woman hand passionately squeezes red bed sheet. Love concept. Getty Images

¿A qué edad se tienen los mejores orgasmos?

Algunas investigaciones científicas han revelado que si bien no existe una edad universal en la que las personas experimenten mejores orgasmos, sí han señalado que la satisfacción sexual puede incrementar con la edad. Pero ¿de qué depende? Hay dos factores fundamentales: qué tanto conoces tu cuerpo y qué tanta presión tienes durante la intimidad.

Los 20

Exploras más, pero hay más inseguridades. Es la etapa del descubrimiento sexual en el que muchas parejas empiezan a conocer su cuerpo y lo que les provoca placer. Sin embargo, también es normal que surjan inseguridades y preocupaciones, obstaculizando el placer sexual en general.

Los 30

Se trata de una etapa con mayor seguridad sexual y autoestima, en donde la comunicación entre parejas fluye más y las preocupaciones por cumplir expectativas disminuyen. Se es más consciente de los limites y las preferencias, lo que fomenta una relación íntima mucho más satisfactoria.

Los 40 y 50

Es la etapa en donde se experimenta menos presión y más confianza en uno mismo. La libertad de disfrutar la sexualidad se vuelve clave y las expectativas se vuelven menos importantes. Pero también es normal experimentar cambios importantes debido a la perimenopausia y la menopausia, como el deseo sexual, la lubricación y algunos estímulos sexuales.

Entonces,

No existe una cifra universal, pero para muchas mujeres sus mejores experiencias sexuales llegan una vez que conocen su cuerpo y sus necesidades por completo. Usualmente, esto deriva en una etapa de gran satisfacción sexual, por lo que se cree que entre los 30 y los 40 años es la edad ideal para disfrutar aún más de los orgasmos.

¿De qué depende un buen orgasmo?