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emoji derretido

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Entretenimiento
¿Qué significa el emoji derretido 🫠 y cuándo debes usarlo?
¿Te mandaron un 🫠 y no sabes qué significa? Descubre qué expresa el emoji derretido y cuándo usarlo en WhatsApp y redes sociales.
Agosto 13, 2026
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Gabriela Velasco Ceja