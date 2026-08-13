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emoji derretido
Entretenimiento
¿Qué significa el emoji derretido 🫠 y cuándo debes usarlo?
¿Te mandaron un 🫠 y no sabes qué significa? Descubre qué expresa el emoji derretido y cuándo usarlo en WhatsApp y redes sociales.
Agosto 13, 2026
·
Gabriela Velasco Ceja