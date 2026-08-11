No estás obsesionada con él, estás obsesionada con la incertidumbre

Te ha pasado que estás saliendo con un hombre y al inicio todo parece ir bien: hay interés recíproco y ambos parecen poner la misma cantidad de esfuerzo para verse y hacer que la relación funcione. Pero cuando comienzas a involucrarte más, él parece alejarse y eso hace que empieces a pensar en él mucho más de lo que te gustaría admitir.

Su presencia se queda vagando en tu cabeza, lo stalkeas en redes sociales, piensas en él al despertar, revisas si está en línea en WhatsApp e interpretas cada silencio como una posible señal de abandono. Y es que existe una dinámica que puede estar confundiendo a tu cerebro: te busca, se aleja y tú terminas cuestionándote qué es lo que verdaderamente siente por ti.

Entonces aparece la pregunta: ¿por qué no puedo dejar de pensar en él si ni siquiera tenemos una relación? La respuesta podría estar menos relacionada con él y mucho más con algo que tu cerebro no tolera demasiado bien: la incertidumbre. Cuando no sabes cuándo llegará un mensaje, si esa persona volverá a buscarte o qué significa realmente su comportamiento, la posibilidad de recibir una señal de atención puede mantenerte pendiente de ella. Y aquí entra la dopamina.

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A symbolic representation of mental health balance, showcasing a silhouette of a human figure with a connection between the brain and heart. Krit of Studio OMG/Getty Images

La incertidumbre puede hacer que te enganches todavía más

La dopamina participa en procesos relacionados con la motivación, el aprendizaje y la búsqueda de recompensas. Cuando una recompensa aparece de manera impredecible, puede aumentar la motivación por buscarla nuevamente y hacer que prestes más atención a las señales que podrían indicar que está a punto de llegar.

Por eso, cuando alguien un día te escribe muchísimo, te demuestra interés y al siguiente desaparece, puedes terminar revisando el celular constantemente para descubrir cuándo llegará el próximo mensaje. No sabes cuándo aparecerá la recompensa, pero precisamente esa posibilidad puede mantenerte pendiente. Y es entonces cuando puede aparecer un círculo difícil de romper: incertidumbre → búsqueda de señales → pequeña recompensa → alivio → nueva incertidumbre → volver a buscar.

Cada mensaje, like o muestra de interés puede producir una sensación momentánea de alivio, pero después vuelve la pregunta: ¿cuándo volverá a escribirme? Por eso crees que estás obsesionada con él.

No es necesariamente que lo quieras más

Quizá todo parezca una clara señal de que estás súper enamorada, pero la intensidad emocional no siempre significa amor ni compatibilidad. Una dinámica impredecible puede mantener tu atención mucho más que una relación en la que sabes exactamente dónde estás parada. No porque esa persona sea necesariamente más especial, sino porque tu cerebro continúa intentando resolver algo que permanece abierto.

Por eso puedes terminar pensando: “¿Por qué cambió?” “¿Todavía le gusto?” “¿Me volverá a buscar?”. Y mientras no encuentras una respuesta, sigues buscando señales.

Entonces, ¿estás obsesionada con él o con la incertidumbre?

Esta es la pregunta que quizá deberías hacerte. ¿Realmente quieres estar con una persona que te genera tanta ansiedad o estás tratando de tener certeza de que todavía tiene sentimientos por ti?

Cuando dejas de tratar de descifrar cada señal, comienzas a recuperar el control sobre tu atención.