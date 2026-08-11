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obsesionarse con un hombre

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Amor y Sexo
No estás obsesionada con él, estás obsesionada con la incertidumbre
¿No puedes dejar de pensar en él? Tal vez no estás obsesionada con esa persona, sino con la incertidumbre de no saber qué siente o qué pasará.
Agosto 11, 2026
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Gabriela Velasco Ceja