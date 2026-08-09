6 señales de que tienes un apego ansioso en tu relación, según la psicología

En las relaciones de pareja existen distintos estilos de apego que influyen en la forma en la que nos vinculamos con los demás. Dos de los más conocidos son el apego evitativo y el apego ansioso. Mientras que las personas con apego evitativo suelen sentirse incómodas con demasiada cercanía emocional y valoran profundamente su independencia, quienes tienen apego ansioso suelen experimentar un intenso miedo al rechazo o al abandono, por lo que buscan constantemente reafirmar el vínculo con su pareja.

Si te has sentido identificada con este patrón, estas son algunas señales que podrían indicar un estilo de apego ansioso.

Te disculpas por cosas que no hiciste

Con tal de evitar que la otra persona se aleje, asumes responsabilidades que no te corresponden. Si tu pareja está distante, enseguida piensas que hiciste algo mal, aunque no exista ninguna evidencia de ello.

Envías demasiados mensajes

Cuando tu pareja tarda en responder o pasa algunas horas sin escribirte, comienzas a sentir ansiedad y envías varios mensajes seguidos para intentar recuperar la conexión o asegurarte de que todo está bien.

Persigues la conversación cuando sientes que algo anda mal

Cuando percibes distancia emocional, necesitas resolver el conflicto de inmediato. Por eso buscas hablar una y otra vez hasta sentir que la relación volvió a estar “bien”. La incertidumbre y el silencio suelen generarte mucha ansiedad.

Necesitas validación constante

Necesitas escuchar con frecuencia que tu pareja te quiere, que todo está bien entre ustedes o recibir muestras constantes de cariño. Cuando esa validación no llega, puedes interpretar que el amor está desapareciendo.

Revisas sus redes sociales constantemente

Revisas quién le dio “me gusta”, a quién sigue o quién interactúa con sus publicaciones en busca de señales de que algo podría estar ocurriendo, incluso cuando no existen motivos claros para sospechar.

Tu estado de ánimo depende de la relación

Si tu pareja está cariñosa, te sientes tranquila; si se muestra distante, tu bienestar cambia por completo. Gran parte de tu estabilidad emocional depende de cómo percibas el comportamiento de la otra persona.

¿Se puede cambiar un estilo de apego ansioso?

Sí, es posible. Los estilos de apego no son permanentes ni te definen para siempre. Con trabajo personal, relaciones saludables y, en algunos casos, apoyo psicológico, es posible modificar estos patrones de comportamiento, fortalecer la autoestima y desarrollar una mayor seguridad emocional que te permita construir vínculos más sanos y estables.