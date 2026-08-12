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Actores de Off Campus confirman su romance en la vida real

Mika Abdalla y Josh Heuston, estrellas de Off Campus, llevaron su romance de la pantalla a la vida real. Esta es su historia.

Agosto 12, 2026 • 
Gabriela Velasco Ceja
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Actores de Off Campus confirman su romance en la vida real

Prime Video

Desde su estreno en Prime Video, Off Campus se convirtió en una de las series de romance universitario favoritas de los últimos años. Belmont Cameli y Ella Bright fueron los encargados de protagonizar la historia de Elle Kennedy como Garrett Graham y Hannah Wells, respectivamente, la cual, gracias al éxito que tuvo en el mundo literario, logró llegar a la pantalla.

Y aunque los fanáticos desearon que el romance de los personajes principales de Off Campus llevaran su historia de amor a la vida real, fueron otros dos miembros del elenco los que terminaron encontrando el romance fuera de las cámaras. Se trata de Mika Abdalla y Josh Heuston, quienes interpretan a Allie y Justin, respectivamente. Pero, ¿cómo inició su romance?

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Con estas fotos, Mika Abdalla y Josh Heuston confirmaron los rumores de romance

Curiosamente, sus personajes no tuvieron una historia romántica entre ellos durante la primera temporada. Sin embargo, desde el pasado mes de junio, Mika Abdalla y Josh Heuston comenzaron a llamar la atención por la química que compartían fuera de la pantalla y lo que comenzó como una teoría de los fans terminó convirtiéndose en un romance real. Los actores desataron rumores después de que se viralizaran algunos videos detrás de cámaras en los que aparecían riéndose y pasando tiempo juntos, pero las especulaciones cobraron todavía más fuerza cuando la actriz terminó su compromiso con Jake Short.

Ahora, después de semanas de rumores, fotografías en París y varias apariciones juntos, los actores parecen haber confirmado su romance luego de que se viralizaran algunas imágenes de la pareja en Vancouver, en las que aparecen tomados de la mano mientras caminan por las calles de la ciudad después de haber asistido al concierto de Suki Waterhouse, donde su compañera de Off Campus, Ella Bright, se presentó junto a la cantante. En una de las fotografías, Josh incluso aparece dándole un beso en la frente a Mika.

@tayviskins

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Si bien ninguno de los dos ha dado declaraciones públicas al respecto, las imágenes hablan por sí solas y dejan en evidencia la cercanía y el cariño que existe entre los actores de Off Campus.

Mika Abdalla y Josh Heuston Mika Abdalla y Josh Heuston Off Campus
Gabriela Velasco Ceja
Gabriela Velasco Ceja
Egresada de la Universidad Iberoamericana. Comunicóloga con 10 años de experiencia en Editorial Televisa (Cosmopolitan, Seventeen, Tú, Caras, Eres y Liverpool). Escritora de novela romántica (Autora de la editorial Colección Mil Amores).
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