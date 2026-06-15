Jake Short: todo sobre el ex prometido tóxico de Mika Abdalla de Off Campus y por qué terminaron

Tras cuatro años de relación y después de un año comprometidos, Mika Abdalla confirmó su separación de Jake Short, una noticia que llega en medio del enorme éxito de Off Campus, la serie que ha catapultado a la actriz y la ha convertido en una de las figuras más comentadas del momento.

Los seguidores de la serie y de la actriz comenzaron a analizar antiguas entrevistas, videos y apariciones públicas de la pareja, y encontraron algunas conductas que consideraron problemáticas y criticaron ciertos comentarios de Jake hacia Mika, calificándolos como misóginos y alimentando el debate sobre la dinámica que mantenían durante su relación.

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¿Por qué se dice que la relación de Mika Abdalla y Jake Short era tóxica?

Abdalla y Short se conocieron mientras rodaban la comedia adolescente Sex Appeal de Hulu en 2022. Interpretaron intereses amorosos en la película, y su química en pantalla se trasladó a la vida real cuando empezaron a salir.

Tras su primer encuentro, Abdalla pensó que Short era “realmente guay, dulce y genial”, dijo en The American High Podcast.

Uno de los momentos que más llamó la atención de los seguidores ocurrió durante un episodio del podcast The American High en julio de 2024. En tono de broma, Jake Short comentó que Mika Abdalla le preguntaba “todos los días” cuándo se casarían y, acto seguido, simuló una propuesta de matrimonio frente a los micrófonos.

"¿Quieres casarte conmigo?”, preguntó el actor a una Abdalla que se encontraba fuera de cámara. Tras escuchar su respuesta afirmativa, exclamó entre risas: “¡Ha dicho que sí!”.

La escena provocó las bromas de los conductores del programa. “La propuesta más romántica de todos los tiempos”, comentó con humor el presentador Jeremy Garelick. Un mes después, durante la participación de Abdalla en el mismo podcast, los anfitriones volvieron a referirse al tema y se ofrecieron en broma a oficiar la futura boda de la pareja, propuesta que la actriz aceptó entre risas.

Aunque la pareja no habló públicamente sobre un compromiso ni planes oficiales de boda, en mayo de 2025, el mánager de Short, Brian Medavoy, escribió en una publicación de Instagram que Abdalla y Short estaban comprometidos.

“Ayer fue un día increíble celebrando el siguiente capítulo para mi cliente de toda la vida, Jake Short, y su prometida Mika Abdalla”, Medavoy puso en pie de foto una foto de la pareja. “Desde el rodaje hasta la vida real: ver tu viaje ha sido una alegría. Por el siempre”.

Abdalla y Short terminaron su compromiso tras cuatro años juntos en 2026, la noticia fue confirmada por el representante de Abdalla el 1 de junio.

“Debido al reciente interés en la vida personal de Mika, sería un error no mencionar que ella y Jake ya no están juntos”, dijo el representante a Us Weekly. “Siguen apoyándose mutuamente y mantienen una relación amistosa, y amablemente piden privacidad y respeto”.

¿Quién es Jake Short, ex prometido de Mika Abadalla?

De acuerdo con el medio TV Insider, Jake Short nació el 30 de mayo de 1997 en Indianápolis, donde comenzó sus primeros pasos en la actuación.

“Soy de Indiana, y cuando vivía allí, estaba en clases de interpretación y me encantaba”, dijo en una entrevista de BSCKids en septiembre de 2011. “Me mudé a California cuando tenía 9 años y medio y llevo aquí unos cuatro años y medio y me encanta”.

Continuó: “Soy de un pueblo pequeño y mis padres nunca imaginaron que esto podría pasar. Pero empezó porque mi hermano quería ser actor, así que los dos empezamos a hacerlo, pero él decidió que ya no quería y yo decidí que me encantaba”.

Jake Short comenzó su carrera como actor infantil con una participación en The Anna Nicole Smith Story (2007). Poco después, en 2009, apareció en varios episodios de la aclamada serie Dexter, dando sus primeros pasos en la industria televisiva.

Sin embargo, el papel que lo llevó a la fama fue el de Fletcher Quimby en la serie de Disney Channel A.N.T. Farm, emitida entre 2011 y 2014. Su interpretación le valió una gran popularidad entre el público juvenil e incluso le permitió ganar el premio a Actor de Televisión Favorito en los Nickelodeon Kids’ Choice Awards de 2012.

Tras el final de la producción, Short continuó construyendo una sólida carrera en televisión con participaciones en series como Mighty Med, Lab Rats: Elite Force, Lessons in Chemistry, High Potential y 9-1-1.

Además de su trabajo como actor, también ha incursionado en el mundo de los podcasts, junto a su excompañero de Disney Channel, Bradley Steven Perry, condujo los programas Hit the Brake y The Sit and Chat, donde compartían anécdotas sobre sus carreras y experiencias en la industria del entretenimiento.