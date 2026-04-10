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Amor y Sexo

9 señales de que tu pareja está contigo por interés

¿Te ama a ti o a lo que le das? Aprende a identificar las red flags de una relación basada en el interés material o social.

Abril 10, 2026 • 
Scarlet Valencia
Falta de interés

9 señales de que tu pareja está contigo por interés.

Todas queremos creer en el amor desinteresado, pero a veces el corazón nos ciega ante personas que ven en nosotras una “oportunidad” más que una compañera. El interés no siempre es por dinero; puede ser por estatus, por tus contactos o simplemente por la comodidad que le brindas. Si sientes que tú siempre das y él siempre “necesita”, es momento de abrir los ojos. Hoy vamos a desglosar las señales psicológicas de que estás siendo usada para que dejes de ser su patrocinadora y vuelvas a ser la reina.

De acuerdo con expertos en relaciones y psicología conductual, estas son las señales que no debes ignorar:

  1. Presume tus logros como propios: Se enfoca más en tu estatus social o profesional ante los demás que en quién eres tú en privado.
  2. Aparece solo en las “buenas": Si tienes un problema financiero o emocional, desaparece, pero vuelve cuando hay planes de lujo o eventos importantes.
  3. Controla tus finanzas de forma pasiva: Siempre olvida la cartera o espera que tú cubras los gastos bajo la promesa de “luego te pago”.
  4. Interés selectivo: Solo se muestra cariñoso o atento cuando quiere pedirte un favor o necesita acceso a algo que tú posees.
  5. Inconsistencia emocional: Su nivel de afecto fluctúa dependiendo de qué tan útil le resultas en ese momento.
  6. Evita hablar del futuro a largo plazo (si no hay dinero de por medio): Cuando tocas temas de compromiso o planes que requieren esfuerzo emocional, se muestra esquivo; si el plan incluye un viaje pagado por ti o una inversión que lo beneficie, es el primero en hacer la maleta.
  7. Te hace sentir culpable cuando no puedes “ayudarlo": Utiliza el chantaje emocional si te niegas a prestarle dinero o a usar tus influencias para resolverle la vida
  8. No conoce (ni le interesa) tu mundo interior: Puede saber perfectamente cuál es tu saldo bancario o quién es tu jefe, pero no tiene idea de cuáles son tus miedos o tus sueños. La falta de curiosidad emocional es la señal más clara de que solo está orbitando tu utilidad social.
  9. Desaparece cuando la “suerte” te abandona: Si pierdes el empleo o pasas por una racha de baja visibilidad social, su entusiasmo por la relación cae en picada.
hombre con celular en cama sin interés por su novia

El interés no siempre es por dinero; puede ser por estatus, por tus contactos o simplemente por la comodidad que le brindas.

Getty Images

Dato Cosmo

Los psicólogos llaman a esto “relaciones transaccionales”. En ellas, la oxitocina es reemplazada por el cálculo utilitario. Si sientes que eres un “recurso” y no una persona, confía en tu instinto. Tu valor no es negociable ni financiable; sal de donde te vean como una inversión y busca donde te vean como el tesoro.

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