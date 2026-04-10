9 señales de que tu pareja está contigo por interés.

Todas queremos creer en el amor desinteresado, pero a veces el corazón nos ciega ante personas que ven en nosotras una “oportunidad” más que una compañera. El interés no siempre es por dinero; puede ser por estatus, por tus contactos o simplemente por la comodidad que le brindas. Si sientes que tú siempre das y él siempre “necesita”, es momento de abrir los ojos. Hoy vamos a desglosar las señales psicológicas de que estás siendo usada para que dejes de ser su patrocinadora y vuelvas a ser la reina.

De acuerdo con expertos en relaciones y psicología conductual, estas son las señales que no debes ignorar:

Presume tus logros como propios: Se enfoca más en tu estatus social o profesional ante los demás que en quién eres tú en privado. Aparece solo en las “buenas": Si tienes un problema financiero o emocional, desaparece, pero vuelve cuando hay planes de lujo o eventos importantes. Controla tus finanzas de forma pasiva: Siempre olvida la cartera o espera que tú cubras los gastos bajo la promesa de “luego te pago”. Interés selectivo: Solo se muestra cariñoso o atento cuando quiere pedirte un favor o necesita acceso a algo que tú posees. Inconsistencia emocional: Su nivel de afecto fluctúa dependiendo de qué tan útil le resultas en ese momento. Evita hablar del futuro a largo plazo (si no hay dinero de por medio): Cuando tocas temas de compromiso o planes que requieren esfuerzo emocional, se muestra esquivo; si el plan incluye un viaje pagado por ti o una inversión que lo beneficie, es el primero en hacer la maleta. Te hace sentir culpable cuando no puedes “ayudarlo": Utiliza el chantaje emocional si te niegas a prestarle dinero o a usar tus influencias para resolverle la vida No conoce (ni le interesa) tu mundo interior: Puede saber perfectamente cuál es tu saldo bancario o quién es tu jefe, pero no tiene idea de cuáles son tus miedos o tus sueños. La falta de curiosidad emocional es la señal más clara de que solo está orbitando tu utilidad social. Desaparece cuando la “suerte” te abandona: Si pierdes el empleo o pasas por una racha de baja visibilidad social, su entusiasmo por la relación cae en picada.

El interés no siempre es por dinero; puede ser por estatus, por tus contactos o simplemente por la comodidad que le brindas. Getty Images

Dato Cosmo

Los psicólogos llaman a esto “relaciones transaccionales”. En ellas, la oxitocina es reemplazada por el cálculo utilitario. Si sientes que eres un “recurso” y no una persona, confía en tu instinto. Tu valor no es negociable ni financiable; sal de donde te vean como una inversión y busca donde te vean como el tesoro.