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Mika Abdalla y Josh Heuston

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Entretenimiento
Actores de Off Campus confirman su romance en la vida real
Mika Abdalla y Josh Heuston, estrellas de Off Campus, llevaron su romance de la pantalla a la vida real. Esta es su historia.
Agosto 12, 2026
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Gabriela Velasco Ceja