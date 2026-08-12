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Mika Abdalla y Josh Heuston
Entretenimiento
Actores de
Off Campus
confirman su romance en la vida real
Mika Abdalla y Josh Heuston, estrellas de Off Campus, llevaron su romance de la pantalla a la vida real. Esta es su historia.
Agosto 12, 2026
·
Gabriela Velasco Ceja