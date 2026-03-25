Sydney Sweeney explota su imagen de “bombshell” y lanza su propia marca de lencería provocativa

La actriz de ‘Euphoria’, Sydney Sweeney, debutó en el mundo de la moda íntima con el lanzamiento de Syrn, su propia marca de lencería, que apuesta por la sensualidad, la inclusión de tallas y el empoderamiento femenino.

Considerada una chica “bombshell” por su escultural figura, la actriz decidió potenciar esa imagen con una marca que busca resaltar la silueta femenina y celebrar la sensualidad propia de cada mujer.

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Syrn: la nueva marca de lencería de Sydney Sweeney

Durante una entrevista con la revista Elle, Sweeney explicó que Syrn nació tras años de frustración con la lencería que no se adapta a los cuerpos reales de las mujeres.

“Quería crear un mundo y una sensación. Quería construir una marca de lencería que sienta que entiende a las mujeres en lugar de hablarles desde arriba”, afirmó la estrella de Euphoria.

La marca surge como una respuesta a problemas comunes de los sostenes, como tirantes incómodos y bandas que aprietan, con la intención de rediseñarlos desde cero.

“Los pechos y los cuerpos son como huellas digitales; todos son diferentes, y yo quería diseñar para eso”: explicó Sydney, quien se ha encargado de la imagen creativa de su propia marca.

Sweeney apuesta por precios accesibles, con la mayoría de las prendas por debajo de los 100 dólares, y una amplia variedad de tallas, de la 30B a la 42DDD, como su principal diferenciador de otras marcas del mismo ramo.

“Es audaz, segura y sin disculpas. Se trata de apropiarte de tu poder y de tu deseo en tus propios términos”, explicó la actriz sobre su primera colección. “No se trata de vestirse para nadie más; se trata de cómo te sientes cuando te lo pones. ‘Seductress’ es ese momento de ser tú misma”.

La nueva colección de lencería de Sydney Sweeney

Durante el fin de semana, Sydney presentó su nueva colección con piezas de encaje en negro y blanco, con cortes clásicos que resaltan la feminidad y el estilo glamuroso y provocativo de la actriz.

“Diseñar para diferentes cuerpos es una parte fundamental de Syrn”, señaló en su comunicado para explicar la intención detrás de la creación de esta marca con la que quiere empoderar a la mujer a través de su sensualidad.