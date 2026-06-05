Baby blue nails: 6 formas irresistibles de llevar el color estrella del verano 2026

El baby blue se ha convertido en el color favorito del verano 2026 gracias a su estilo fresco, delicado y versátil, que se adapta a todos los estilos y texturas, que dan como resultado, uñas elegantes, sofisticadas y con un acabado contemporáneo que enamora.

Más allá de su atractivo visual, el baby blue transmite calma, frescura y optimismo, tres sensaciones que definen las tendencias de belleza de esta temporada, que favorece todos los tonos de piel y combina fácilmente con otros colores de moda.

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Formas de llevar las baby blue nails, la tendencia favorita del verano 2026

Ya sea en una versión minimalista, con acabados brillantes o mediante diseños más creativos, las baby blue nails se perfilan como la manicura imprescindible del verano, que además está llena de elegancia.

Baby blue clásico

La versión más sencilla también es una de las más sofisticadas, el tono azul pastel con un acabado brillante ofrece una apariencia limpia, fresca y elegante que combina con cualquier outfit, ideal para quienes buscan una manicura discreta pero en tendencia.

Baby blue french

La clásica manicura francesa se reinventa para el verano con puntas en color azul pastel, un diseño que conserva la elegancia tradicional mientras añade un toque moderno y juvenil que resulta perfecto para cualquier ocasión.

Azul soft chrome

La tendencia cromada en su versión más suave, sigue dominando el mundo de la belleza y el baby blue es el lienzo perfecto para lucirla con su acabado perlado o nacarado que aporta dimensión y brillo, creando un efecto sofisticado que cambia sutilmente según la luz.

Con flores delicadas

Las flores diminutas sobre una base azul pastel evocan la estética romántica y femenina que tanto protagonismo tiene este año, los detalles florales convierten a las uñas en auténticas obras de arte primaverales.

Baby blue con detalles minimalistas

Para quienes prefieren un look más moderno y creativo, los detalles minimalistas a través de líneas, puntos o figuras femeninas, elevan instantáneamente cualquier manicure azul pastel.

Baby blue con efecto cat eye

El tono pastel con un efecto magnético como el del cat eye, crea un diseño refrescante, ideal para conquistar el soleado verano con un estilo moderno y lleno de elegancia que no pasa desapercibido.

Ombré celestial

El efecto ombré que mezcla baby blue con blanco o tonos lavanda suaves recrea la apariencia de un cielo de verano con un resultado etéreo, elegante y perfecto para quienes buscan una propuesta diferente sin abandonar la delicadeza característica de los tonos pastel.

Sin duda, el baby blue es el tono que conquistará el verano con propuestas elegantes y sofisticadas que no dejan indiferente a nadie.