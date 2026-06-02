Shell nails: el diseño de uñas más chic que arrasará este verano

Las shell nails ya se están colocando como las uñas favoritas para el verano 2026, su belleza y delicadeza se inspira en las hermosas conchas del mar y en la estética delicada de los destino playeros más exclusivos.

Se trata de una propuesta única, que no deja de ser elegante, fresca y sofisticada, pues es una forma de llevar la inspiración marina a través de tonos luminosos y texturas nacaradas que realzan las manos y aportan un toque distintivo capaz de elevar cualquier look durante la temporada.

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¿Cómo son las shell nails?

A diferencia de otras tendencias llamativas, las shell nails destacan por su delicadeza, pues se caracterizan por sus acabados perlados, reflejos iridiscentes y relieves sutiles que imitan la textura natural de las conchas marinas.

El resultado es una manicura luminosa que cambia de tonalidad según la luz, evocando el encanto del océano, con un acabado refinado y versátil, ideal tanto para unas vacaciones en la playa como para eventos formales durante la temporada estival.

Cómo se llevan las shell nails

Los tonos más buscados incluyen blanco perla, rosa empolvado, beige nacarado, azul suave y lavanda, aunque algunas versiones incorporan detalles dorados o pequeñas aplicaciones que recuerdan a perlas y corales.

Estas son algunas ideas que pueden llenarte de inspiración para tu próximo manicure.

Shell nails perladas clásicas

El diseño más elegante y versátil, pues consiste en una base blanca, nude o en tonos pasteles con acabado nacarado que imita el interior de una concha marina, ideal para quienes prefieren una manicura discreta pero sofisticada, y que puedes agregar un toque más glamuroso con pequeñas perlas.

Con relieve de concha marina

Incorpora líneas en relieve sobre la uña para recrear la textura de una concha, el efecto tridimensional aporta profundidad y un acabado artístico que destaca sin resultar excesivo, y resulta realmente elegante.

Shell nails rosa perla

Los esmaltes rosados con reflejos iridiscentes ofrecen una versión romántica y femenina de esta tendencia, perfecta para eventos especiales o para quienes buscan un look delicado y femenino.

Shell nails con detalles dorados

Los pequeños trazos metálicos en color oro aportan un toque de lujo inspirado en las playas más exclusivas, que combinan especialmente bien con bases beige, marfil o aperladas para un look delicado y contemporáneo.

Efecto cat eye que evoca al océano

Se trata de una mezcla de azules suaves, reflejos holográficos y acabados brillantes que crea una manicura inspirada en el mar, se trata de una opción llamativa que mantiene la esencia elegante de las shell nails.

Shell nails con detalles en 3D

Las aplicaciones de estrellas de mar en relieve 3D, añaden un toque divertido y veraniego sin perder la elegancia y la sofisticación, además funcionan especialmente si vas a viajar a la playa o quieres lucir looks muy veraniegos.

Las shell nails prometen ser una de las tendencias más populares del verano gracias a su elegancia atemporal, su acabado sofisticado y su capacidad de aportar glamour sin recurrir a diseños excesivamente recargados.