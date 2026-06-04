Wet nails: la tendencia de uñas más viral de junio que parece que acabas de salir de la alberca

Si tu For You Page no se ha llenado todavía de uñas con gotitas de agua brillando como si acabaran de salir de la alberca, es cuestión de tiempo. Las wet nails son la tendencia de manicure más viral de junio y tienen todo lo que necesita un trend de verano: son frescas, juguetonas, fotogénicas y favorecen a absolutamente cualquier color base.

¿Qué son exactamente?

Las wet nails combinan un esmalte de tu elección con gotitas en 3D encima que simulan condensación, como cuando agarras un vaso frío y el agua empieza a resbalar por afuera. El resultado es un manicure que se ve vivo, jugoso y completamente de temporada. A diferencia de otros trends 3D más maximalist como los rhinestones, este tiene una vibra más whimsical y ligera que no compite con ningún outfit.

Cómo se logra el efecto

La técnica es más accesible de lo que parece. Después de aplicar tu base y el color, se usa una herramienta de punteo para colocar pequeñas gotitas de top coat transparente sobre la uña y se hace un movimiento circular para crear las esferas elevadas. Otra opción es usar pegamento para rhinestones transparente, que al secarse forma esferas perfectas. Un acabado chrome como base hace que las gotitas se vean aún más holográficas y realistas.

Los colores que mejor funcionan

El azul en todas sus versiones es el más obvio y el más impactante, desde un celeste suave hasta un azul cobalto o un azul medianoche. Pero las wet nails funcionan igual de bien sobre rosa, coral, verde, lila o incluso nude. La clave es el top coat ultra brilloso al final, que unifica todo y le da ese acabado de “recién salida del agua”.

El upgrade que las lleva al siguiente nivel

Las gotitas funcionan solas pero también como accento sobre otros diseños. Unas fruit nails con gotitas encima se ven extra jugosas, unas florales se ven recién cortadas y unas pool water nails con gotitas en 3D son el verano en las manos de la forma más literal posible.

Cómo pedirlas en el salón

Llega con foto porque el nombre puede no ser familiar para todos los nail techs todavía. Pide “efecto gotitas de agua en 3D con top coat transparente” sobre el color que elijas, y añade que quieres el acabado ultra glossy para completar el efecto mojado.