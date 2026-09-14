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El novio de Hayden Panettiere terminó esposado y lanzó una fuerte acusación sobre la muerte de la actriz

Brian y Zach Hickerson se vieron envueltos en un altercado en un restaurante en Carolina del Sur

Septiembre 14, 2026 • 
Gabriela Velasco Ceja
El novio de Hayden Panettiere terminó esposado y lanzó una fuerte acusación sobre la muerte de la actriz

El novio de Hayden Panettiere terminó esposado y lanzó una fuerte acusación sobre la muerte de la actriz

Getty Images

Hayden Panettiere falleció a los 36 años de edad. el pasado 16 de agosto. Según las grabaciones de las comunicaciones de emergencia obtenidas por People, se escuchó a los funcionarios hablar de una ‘sobredosis’ y un ‘paro cardíaco’. A pesar de que el equipo de emergencia aplicó “soporte vital cardíaco avanzado” y RCP, no fue posible reanimarla y se confirmó su deceso a las 14:32 horas. De acuerdo a la Oficina del Forense del Condado de Greenville, no se encontraron señales de traumatismo ni signos de violencia que pudieran haber contribuido a la muerte.

Ahora, a casi un mes de darse a conocer el fallecimiento de la actriz de Triunfos robados: todo o nada, Nashville y Heroes, diversos medios revelaron que el novio de Panettiere fue esposado en un bar junto con su hermano.

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El novio de Hayden Panettiere fue detenido a pocas semanas del fallecimiento de la actriz

El pasado 12 de septiembre varios agentes ingresaron al Wild Wing Café en South Carolina después de recibir una denuncia de agresión dentro de las instalaciones, según reveló un comunicado del Departamento de Policía de Greenville: “Al llegar, los agentes encontraron a varias personas enzarzadas en una pelea y detuvieron a varios clientes mientras se investigaba el incidente”.

Dos de los hombres involucrados eran Brian y Zachary Hickerson, el novio y cuñado de Hayden Panettiere. De acuerdo a información de la policía, Zach estaba “muy borracho” y empezó a gritar palabras altisonantes en un lugar público. Debido a este comportamiento, fue detenido por alteración del orden público y fue llevado al centro de detención del condado de Greenville. Por su parte, Brian lanzó uno de los taburetes del bar antes de ser detenido por la policía.

Según un video que se viralizó en Internet, Brian estaba ensangrentado y esposado afuera del restaurante, mientras hacía referencia a la muerte de Hayden y acusó a la policía de Greenville de haber filtrado información: “La Policía de Greenville lo filtró cuando murió mi novia”.

Finalmente, Hickerson fue puesto en libertad más tarde y no se le imputó ningún cargo, de acuerdo a la Policía de Grand Prairie.

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Gabriela Velasco Ceja
Gabriela Velasco Ceja
Egresada de la Universidad Iberoamericana. Comunicóloga con 10 años de experiencia en Editorial Televisa (Cosmopolitan, Seventeen, Tú, Caras, Eres y Liverpool). Escritora de novela romántica (Autora de la editorial Colección Mil Amores).
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