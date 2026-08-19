La muerte de Hayden Panettiere se dio a conocer públicamente el pasado 16 de agosto. Alrededor de las dos de la tarde, el personal médico y agentes de policía acudieran a la residencia de la artista ubicada en Greenville, Carolina del Sur, tras recibir un llamado que alertaba sobre una “mujer inconsciente”. Según las grabaciones de las comunicaciones de emergencia obtenidas por People, se escuchó a los funcionarios hablar de una ‘sobredosis’ y un ‘paro cardíaco’. A pesar de que el equipo de emergencia aplicó “soporte vital cardíaco avanzado” y RCP, no fue posible reanimarla y se confirmó su deceso a las 14:32 horas.

Esto reveló la autopsia de Hayden Panettiere

De acuerdo a investigaciones, la Oficina del Forense del Condado de Greenville, ya dio a conocer algunos detalles de la autopsia que se le realizó a Hayden Panettiere: “No se han encontrado signos de traumatismo que pudieran haber contribuido a la muerte. La causa y la forma de la muerte siguen pendientes de una investigación más exhaustiva y de la finalización de estudios adicionales”, revelaron, señalando que no se encontraron signos de violencia.

“La investigación preliminar no ha revelado ningún indicio de acto delictivo ni circunstancias sospechosas. Un conocido de la Sra. Panettiere realizó la llamada al 911”, dice parte del comunicado.

Sin embargo, esto no quiere decir que ya hayan descubierto la causa de muerte oficial, pues el forense dijo que la investigación del fallecimiento de la actriz continúa activa y que aún no hay más detalles oficiales que puedan revelarse públicamente.

¿Qué es el fármaco que encontraron sobre el colchón de Hayden Panettiere?

Los reportes de emergencia y medios como TMZ confirmaron la presencia de Narcan sobre un colchón mientras aplicaban “soporte vital cardíaco avanzado” y RCP a la artista. Este fármaco es utilizado utilizado en situaciones de emergencia cuando existe una posible sobredosis de opioides (un grupo de sustancias naturales, semisintéticas y sintéticas que alivian el dolor). A pesar de que fue hallado en su apartamento, esto no confirma que medicamento haya sido administrado a Hayden. Uno de los reportes del caso incluso reveló que no se sabe si el Narcan fue utilizado durante la emergencia ni a quién estaba destinado.

¿Qué es el fármaco que encontraron sobre el colchón de Hayden Panettiere? Getty images

Un médico alertó a Hayden Panettiere que “moriría en menos de cinco años”

Fue en el 2020 cuando un doctor adivirtió a Hayden Panettiere que su hígado se encontraba en un estado crítico debido al consumo excesivo de alcohol y le dijo que si continuaba con esta adicción, no lograría vivir más de cinco años. Por lo mismo, la artista de Hollywood ingresó a un centro de rehabilitación durante ocho meses.

El comunicado con el que anunciaron su fallecimiento

La noticia de la muerte de Hayden Panettiere fue confirmada por su padre, Skip Panettiere, quien compartió un mensaje en el que describió a su hija como “una fuerza de la naturaleza” y mencionó la gran alegría que brindó tanto a sus familiares y amigos como a las millones de personas que la vieron en pantalla desde que era una niña.

“Con profunda tristeza compartimos el trágico fallecimiento de nuestra querida Hayden. Era una persona increíble, una fuerza de la naturaleza que brindó un amor y una alegría inmensurables a todos los que la conocieron, y a los millones que la vieron en pantalla”, expresaron en el comunicado.