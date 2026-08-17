Brian Hickerson: quién era el novio de Hayden Panettiere y cómo fue su tormentosa relación

El pasado 16 de agosto se dio a conocer la lamentable muerte de Hayden Panettiere, actriz que alcanzó el éxito con producciones como ‘Triunfos Robados’ o ‘Héroes’, la noticia se dio a conocer a través de un comunicado emitido por su representante.

“Con profunda tristeza compartimos el trágico fallecimiento de nuestra querida Hayden. Ella fue una luz increíble y una fuerza de la naturaleza que trajo un amor y una alegría inconmensurables a todos los que la conocieron; y a los millones que la vieron en pantalla”, se lee en el texto retomado por CNN.

¿De qué murió Hayden Panettiere?

De acuerdo con la revista People, agentes de policía y paramédicos acudieron a una residencia en Greenville, Carolina del Sur, tras recibir un reporte sobre una mujer inconsciente, identificada como Hayden Panettiere.

Los servicios de emergencia intentaron reanimar a Hayden mediante soporte vital cardíaco avanzado, incluida RCP, medicamentos y asistencia respiratoria, pero no lograron salvarla, y fue declarada muerta a las 2:32 p. m. Aunque no está confirmado, se mencionó un posible paro cardíaco causado por una sobredosis.

Algunas fuentes han afirmado que la actriz se encontraba con su novio Brian Hickerson, con quien mantenía una relación tormentosa desde 2018, donde vivió abuso emocional y psicológico.

Brian Hickerson: el novio de Hayden Panettiere

La relación entre Hayden Panettiere y Brian Hickerson comenzó en 2018, pocos meses después de que la actriz terminara su relación con el boxeador Wladimir Klitschko, padre de su hija Kaya.

Brian es originario de Carolina del Sur y estudió negocios, administración y marketing en la Universidad de Carolina del Sur, y aunque tuvo algunos acercamientos a la actuación, participó en la película M.F.A. de 2017, su trayectoria profesional estuvo principalmente relacionada con las ventas y los bienes raíces.

Sin embargo, la relación que mantuvo con la actriz ha estado llena de polémica, pues él fue acusado en más de una ocasión de violencia doméstica contra la actriz.

Rumores aseguran que Brian Hickerson estuvo junto a Hayden Panettiere cuando perdió la vida a los 36 años. Getty Images

¿Cómo fue la tormentosa relación de Hayden Panettiere y Brian Hickerson?

Cuando Panettiere comenzó a salir con Hickerson, atravesaba una etapa complicada marcada por su adicción al alcohol y los opioides, debido a su reciente divorcio.

“Quería irme de fiesta, quería hacer todo lo que no debía. Actuar era mi vida, pero me sentía tan mal conmigo misma que perdí la confianza en mí. Y eso es muy perjudicial. La idea de no tener responsabilidades me resultaba muy atractiva en aquel momento”, contó en entrevista para la revista People.

En 2019, Brian fue acusado de violencia doméstica contra Hayden, aunque los cargos fueron retirados posteriormente y la pareja retomó su relación, pero en 2020 el actor volvió a ser arrestado por un incidente similar, y esta vez, se declaró culpable de dos delitos relacionados con violencia contra su pareja y fue condenado a 45 días de prisión.

La actriz compartió un comunicado sobre lo ocurrido: “Comparto la verdad sobre lo que me sucedió con la esperanza de que mi historia anime a otras personas en relaciones abusivas a obtener la ayuda que necesitan y merecen.

Estoy dispuesta a hacer todo lo posible para asegurarme de que este hombre no vuelva a lastimar a nadie. Agradezco el apoyo que recibí, que me ayudó a encontrar el valor para recuperar mi voz y mi vida”, dijo.

Sin embargo, Hayden y Brian volvieron a protagonizar un escándalo en 2022 cuando se encontraban en Los Ángeles.

“Nada de eso está bien, y quiero que todo el mundo lo sepa. Pero estoy abierta a quienes estén dispuestos a buscar ayuda y enmendar sus errores. Él ha ido a tratamiento y ha cumplido su condena. Y yo intento vivir en un estado de perdón”, declaró la actriz para la revista People.

Con el tiempo, ambos retomaron el contacto como amigos y, según TMZ, Hickerson se encontraba junto a la actriz al momento de su fallecimiento.