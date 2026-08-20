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La polémica en torno al funeral de Hayden Panettiere, amigos cercanos quieren evitar que su madre se haga cargo

El cuerpo de Hayden Panettiere ya fue entregado a su familia, y mientras su padre está destrozado, su madre genera polémica por los preparativos del funeral.

Agosto 20, 2026 • 
Melisa Velázquez
La polémica entorno al funeral de Hayden Panettiere, amigos cercanos quieren evitar que su madre se haga cargo

La polémica entorno al funeral de Hayden Panettiere, amigos cercanos quieren evitar que su madre se haga cargo

Getty Images

Las autoridades han confirmado que la autopsia de Hayden Panettiere ya fue realizada y que sus restos fueron entregados a su familia la noche del martes 18 de agosto, dos días después de su muerte, aunque la causa oficial de su muerte sigue pendiente.

Un representante de la dependencia confirmó que los restos de la actriz fueron trasladados a una funeraria seleccionada por sus familiares; sin embargo, reportes aseguran que los detalles del funeral de Hayden están causando polémica entre sus familiares y amigos más cercanos.

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El padre de Hayden Panettiere está destrozado por la muerte de su hija

La muerte de Hayden Panettiere habría dejado profundamente devastado a su padre, Alan “Skip” Panettiere, quien apenas comenzaba a recuperarse del fallecimiento de su hijo Jansen en 2023.

De acuerdo con algunos vecinos de su comunidad en Nueva York, la actriz había visitado a su padre aproximadamente un mes antes de morir, por lo que su pérdida representa un nuevo golpe para la familia.

Sin embargo, mientras su padre trata de reponerse del duro golpe de perder a su hija, la madre de la actriz ha decidido organizar el funeral, causando polémica entre sus amigos más cercanos.

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El padre de Hayden Panettiere está destrozado por la muerte de su hija

Getty images

Hayden Panettiere: su madre, de quien estaba distanciada, busca tomar el control de su funeral

Lesley Vogel, madre de Hayden, y quien dirigió su carrera durante su infancia, estaría buscando participar en la organización del funeral y memorial de la actriz que falleció a los 36 años.

Sin embargo, la situación ha generado tensión debido a la complicada relación entre ambas, marcada por años de conflictos y distanciamiento, incluso Hayden escribió en sus memorias sobre la difícil dinámica familiar.

Ahora, la familia enfrenta desacuerdos sobre quién deberá tomar las decisiones relacionadas con la despedida de la actriz.

Lesley es la madre de Hayden, pero eso no borra la historia entre ellas”, cuenta una fuente a Naughty But Nice. “Hay gente alrededor de Hayden que cree que quienes están más cerca de ella deberían tomar estas decisiones, especialmente después de todo lo que pasó entre Hayden y su madre”.

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Hayden Panettiere: su madre, de quien estaba distanciada, busca tomar el control de su funeral

Getty Images

La complicada relación entre Hayden y su madre podría terminar influyendo en los preparativos de su funeral y en la manera en que la actriz será despedida.

Esto debería ser sobre Hayden, no sobre viejas disputas familiares”, añade la fuente. “Todos deberían dejar a un lado su historia personal y hacerse una pregunta: ¿Qué habría querido Hayden?”.

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