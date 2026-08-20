La Oficina del Forense del Condado de Greenville ya dio a conocer algunos detalles de la autopsia que se le realizó a Hayden Panettiere tras su fallecimiento el pasado 16 de agosto: “No se han encontrado signos de traumatismo que pudieran haber contribuido a la muerte. La causa y la forma de la muerte siguen pendientes de una investigación más exhaustiva y de la finalización de estudios adicionales”, revelaron y señalaron que no encontraron signos de violencia.

“La investigación preliminar no ha revelado ningún indicio de acto delictivo ni circunstancias sospechosas. Un conocido de la Sra. Panettiere realizó la llamada al 911”, dice parte del comunicado. Ahora, la DEA se sumó al caso de la actriz de Heroes, Nashville y Triunfos Robados: Todo o Nada, con el objetivo de esclarecer la causa de muerte de Panettiere.

¿Por qué la DEA se involucró en la muerte de Hayden Panettiere?

De acuerdo a diferentes medios internacionales, la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos decidió sumarse a la investigación del fallecimiento de Hayden Panettiere, quien fue encontrada sin vida en su apartamento después de aparentemente sufrir una sobredosis y un paro cardíaco. Según los informes, no fue posible reanimar a la artista mediante RCP y finalmente perdió la vida.

Las investigaciones sobre su muerte continúan, y ahora la DEA se ha involucrado con el objetivo de determinar si algunos medicamentos o sustancias controladas tuvieron relación con su fallecimiento. Además, también buscan identificar qué fármacos consumió la actriz y rastrear la procedencia de los mismos.

¿Qué es Narcan y por qué fue encontrado en la escena donde murió Hayden Panettiere?

Este fármaco es utilizado en situaciones de emergencia cuando existe una posible sobredosis de opioides (un grupo de sustancias naturales, semisintéticas y sintéticas que alivian el dolor). A pesar de que fue hallado en su apartamento, esto no confirma que medicamento haya sido administrado a Hayden. Uno de los reportes del caso incluso reveló que no se sabe si el Narcan fue utilizado durante la emergencia ni a quién estaba destinado.