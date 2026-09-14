¿Qué tomó Hayden Panettiere antes de morir? Revelan las sustancias mortales de la pastilla

Hayden Panettiere falleció el pasado 16 de agosto en Greenville, Carolina del Sur, pocos días antes de cumplir 37 años, debido a una fatal sobredosis, razón por la que la DEA tuvo que unirse a las investigaciones sobre su muerte.

A casi un mes de su muerte, medios han revelado las sustancias mortales que contenía la pastilla que Hayden había consumido antes de su muerte, por lo que la investigaciones también intentarían dar con su proveedor de drogas.

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Las sustancias mortales que tomó Hayden Panettiere antes de morir

De acuerdo con el portal de noticias TMZ, la investigación de las autoridades determinó que Hayden Panettiere tomó una pastilla de oxicodona mezclada con fentanilo, lo que había provocado la sobredosis mortal de la actriz de Héroes.

El medio también señala que Hayden mantenía contacto con un presunto proveedor en Los Ángeles, quien supuestamente le suministraba sustancias y medicamentos de venta controlada obtenidos en el mercado negro.

Ante esta información, las autoridades habrían puesto el foco de la investigación en esta persona para determinar si tuvo alguna relación con la pastilla que habría consumido la actriz antes de su muerte.

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Los últimos momentos de Hayden Panettiere antes de morir

Pocos días después de su muerte, se reveló que Brian Hickerson, pareja intermitente de Hayden, le administró Narcan al no poder despertarla, el hermano de Brian, Zach Hickerson, posteriormente ofreció detalles sobre los últimos momentos de la actriz y buscó aclarar algunas de las especulaciones surgidas alrededor de su fallecimiento.

“La verdad saldrá a la luz cuando las autoridades completen y hagan públicos más detalles de la investigación. Y eso es importante porque las personas que querían y adoraban a Hayden se merecen la verdad”, declaró a TMZ.

En mayo de 2026, Hayden publicó sus memorias This Is Me: A Reckoning, donde habló abiertamente sobre sus problemas de adicción, depresión posparto y consumo de alcohol y opioides, que derivó en entregar la custodia de su hija para poder rehabilitarse y convertirse en una mejor madre.

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