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Mamá de Hayden Panettiere acusa a Brian Hickerson de empeñar sus pertenencias antes de su muerte

Lesley Vogel acusa a Brian Hickerson de empeñar pertenencias de Hayden Panettiere y cuestiona su versión sobre la muerte de su hija.

Agosto 25, 2026 • 
Melisa Velázquez
Lesley Vogel acusa a Brian Hickerson de empeñar pertenencias de Hayden Panettiere antes de su muerte

Lesley Vogel acusa a Brian Hickerson de empeñar pertenencias de Hayden Panettiere antes de su muerte

Getty Images

La muerte de Hayden Panettiere sigue rodeada de interrogantes, pues a pesar de que ya se realizó la autopsia, aún no se han dado a conocer las causas de su fallecimiento y su expareja, Brian Hickerson, enfrenta diversos señalamientos relacionados con la actriz.

Hickerson se encontraba con Hayden al momento de su muerte, pero su historial de violencia doméstica y arrestos ha generado dudas sobre sus declaraciones, Lesley Vogel, madre de la actriz, incluso cuestionó su versión de los hechos y lo acusó de haber empeñado algunas pertenencias de Hayden antes de su fallecimiento.

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Lesley Vogel acusa a Brian Hickerson de empeñar pertenencias de Hayden Panettiere antes de su muerte

Durante una entrevista con The New York Times, Leslie Vogel reveló que en 2025 descubrió que varias pertenencias de Hayden, incluida una guitarra vintage, estaban en una bodega a nombre de Brian Hickerson.

La actriz, que se encontraba visitando a Hayden, debido a que tenía algunos problemas de salud y fuertes dolores en el cuerpo, desconocía la situación, mientras que una fuente citada por el mismo medio confirmó que él habría empeñado los objetos.

Las acusaciones contra Hickerson toman especial relevancia debido a que se declaró en bancarrota en 2022; sin embargo, no se ha revelado cuántos objetos empeñó, ni el valor de las pertenencias de Hayden, y tampoco cuánto dinero obtuvo por ellas.

Lesley Vogel acusa a Brian Hickerson de empeñar pertenencias de Hayden Panettiere antes de su muerte

Lesley Vogel acusa a Brian Hickerson de empeñar pertenencias de Hayden Panettiere antes de su muerte

Getty Images

¿Por qué la madre de Hayden Panettiere cuestiona las declaraciones de Brian Hickerson?

Brian Hickerson fue el novio intermitente de Hayden durante varios años, la actriz incluso lo llegó a acusar de violencia doméstica y maltrato, y durante la gira de su libro autobiográfico, solicitó a sus guardias de seguridad mantenerlo alejado.

Sin embargo, la actriz nunca pudo liberarse por completo de su influencia y presencia, pues incluso él se encontraba con ella en el momento de su muerte, lo que ha generado especulaciones entre sus familiares y amigos.

Lesley, la madre de Hayden ha sido quien más ha cuestionado su papel en la muerte de su hija, pues aunque él y su hermano Zach aseguran que intentaron salvarle la vida, Voguel asegura que Hickerson siempre fue una mala influencia para su hija.

Voguel incluso acusa a Hickerson de ser la verdadera causa del distanciamiento entre ella y Hayden.

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