¿Qué hizo Benny Blanco para manifestar a Selena Gomez? El sencillo ritual que realizó antes de conocerla

Selena Gomez y Benny Blanco están a punto de celebrar su primer aniversario de bodas. La pareja se casó el 27 de septiembre de 2025, en una íntima ceremonia rodeada de familiares y amigos en Santa Bárbara, California.

En una reciente entrevista, Blanco ha revelado cómo logró conquistar el corazón de la cantante, y para sorpresa de muchos de sus seguidores, el productor recurrió a la manifestación para manifestar el amor de Selena.

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Benny Blanco revela su secreto para conquistar a Selena Gomez

Durante su reciente aparición en el programa Today, Benny Blanco habló sobre su relación con Selena Gomez, y reveló que la amabilidad, fue su gran secreto para conquistar el corazón de la cantante.

“No usé magia negra ni nada”, dijo Blanco. “Solo fui amable. Es como entender a tu pareja y poder hablar de las cosas, y tener un diálogo abierto”, continuó. “Sí, estamos en un muy buen lugar y soy muy afortunado. Y creo que, de nuevo, no ser un imbécil y ser amable con la gente te pone en mi órbita”.

¿Qué hizo Benny Blanco para manifestar a Selena Gomez?

Blanco contó que, antes de conocer a Selena Gomez, hizo una lista para manifestar a su futura esposa, en la que definió las tres cualidades que buscaba, entre ellas, que fuera una buena persona.

“Lo primero en mi lista era que fuera apropiada para mi edad. Lo segundo era que fuera una persona amable, cariñosa y compasiva; alguien que, en esencia, fuera una buena persona”, y como tercera cualidad, Blanco dijo que buscaba a alguien que “generalmente se despertara feliz”.

El productor explicó que él y su terapeuta elaboraron esta lista después de que reconociera que quería encontrar a la pareja adecuada para compartir el resto de su vida y sentía que algo estaba fallando en sus relaciones.

¿Cómo ha sido el primer año de Selena Gomez y Benny Blanco como casados?

Durante su participación en Life on Film, Benny aseguró que Selena Gomez es la persona con quien puede relajarse, dejar de sentir que debe ser “sobrehumano” y permitirse llorar cuando lo necesita.

“Cuando estoy con ella, puedo simplemente entregarme a sus brazos y llorar a mares, y ella me acoge y me hace sentir capaz de cualquier cosa”, añadió. “Su corazón, su sonrisa, sus ojos. Todo en ella es perfecto. Es mi refugio. Mi mejor amiga. Lo es todo para mí”.