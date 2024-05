Luego de seis años de matrimonio, Justin Bieber y Hailey Bieber anunciaron la llegada de su primer bebé a través de su cuenta oficial de Instagram

Justin Bieber y Hailey Baldwin se casaron en septiembre del 2018, y desde entonces se han concentrado en llevar una relación sana y alejada de los escándalos. Desde hace algún tiempo los fanáticos comenzaron a sospechar que Hailey Baldwin estaba embarazada debido a que en un video parecía estar ocultando su baby bump. La teoría se confirmó y Hailey y Justin finalmente revelaron que efectivamente, se convertirán en padres este año.

Fue a través de Instagram que la modelo y el cantante revelaron la emocionante noicia. Ella, vestida de blanco y luciendo un diseño de Yves Saint Laurent mostró su pancita de embarazo de alrededor de cuatro meses de gestación.

Lo que subió Selena Gomez a su Instagram tras hacerse viral que Justin Bieber será papá

Selena Gomez y Justin Bieber mantuvieron un turbulento, intenso e intermitente romance durante diez años, por lo que los internautas han estado al pendiente de las redes sociales de Selena desde que Justin y Hailey revelaron la gran noticia.

Sorprendentemente, la intérprete de Lose You To Love Me sí ha estado activa en Instagram durante el escándalo que ha provocado el embarazo de Hailey Bieber, sin embargo, Selena parece estar viviendo su vida tranquilamente, alejada de los medios de comunicación. La cantante publicó algunas historias en su cuenta; en una de ellas aparece tomando la mano de alguien más —se cree que de su novio, Benny Blanco—, en otra de ellas aparece posando al lado de él mismo, junto con otras personas y en una más aparece disfrutando de una clase de cocina.

