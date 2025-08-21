Suscríbete
¿Selena Gomez y Benny Blanco podrían separarse por una fobia?

¿Llegó el fin de una de las relaciones más queridas de la industria del entretenimiento? Esto es lo que sabemos al respecto

María Dávalos
¿Selena Gomez y Benny Blanco se podrían por una fobia del productor musical?

Pocas parejas nos enternecen el corazón como Selena Gomez y Benny Blanco. Quienes empezaron su romance en 2023 y desde entonces han sido una de las relaciones más queridas entre las celebridades.

A unos meses de que se anunciara su compromiso y se desataran teorías de una posible boda en septiembre, los rumores apuntan a una posible separación. Todo comenzó con una declaración para el medio de comunicación Radar Online.

La fuente anónima compartió que Selena Gomez siente una gran frustración con la fobia a tomar vuelos de Benny, lo que ha generado dudas sobre su futuro juntos.

“Selena no está segura de cómo su relación puede sobrevivir si Benny nunca está dispuesto a volar. Ella sueña con una vida en la que puedan subirse a un avión y pasar tiempo juntos cuando trabajan separados, lo cual pasa muy seguido.”

Recordemos que Benny ya se ha sincerado sobre su fobia a volar e incluso en distintas ocasiones ha hablado de cómo prefiere viajar por horas en auto o barco, antes de tener que estar cerca de un avión. Incluso en una entrevista junto a Selena, el productor musical aseguró que ha viajado en avión, pero que no lo ha hecho desde que empezó a salir con la cantante.

Aunque al inicio esto incomodaba a Selena, no era motivo de preocupación. Hasta ahora, ya que la fuente anónima agregó lo siguiente:

“A menos que Benny pueda superar esto, Selena teme sinceramente que su relación esté destinada a fracasar.”

Por desalentador que esto parezca, cabe mencionar que esto no son más que rumores, una declaración que no ha sido abordada por Benny o Selena. Por lo que podría ser completamente falso y solo una de muchas fake news que salen sobre la pareja. De momento nosotras seguimos con la esperanza de que la boda llegue cuando menos lo esperemos, que vivan su “felices para siempre”.

