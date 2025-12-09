Suscríbete
5 destinos que Taylor Swift ama y puede escoger para despedida de soltera (y que todas vamos a querer copiar)

Románticos, mágicos, íntimos y llenos de girl power: estos son los lugares que Taylor Swift habría elegido para celebrar su despedida de soltera estilo “Swiftie Royalty”

Diciembre 09, 2025 • 
Leilani Aviles
Tay-conchas y Taymales: dónde probar el pan dulce y los tamales inspirados en Taylor Swift

Viajes con amigas, vibes de película, lujo discreto y momentos para escribir la mejor carta de amor de su vida.

La despedida de soltera más esperada del pop

Taylor Swift no hace nada a medias. Si fuera a tener una despedida de soltera, no sería una noche más: sería un capítulo completo, digno de un track hidden en Lover o de un puente emocional al nivel champagne problems.
Y como buena reina de las eras, cada destino refleja una parte de su historia, su esencia y lo que más valora: amistad, romance, creatividad y libertad.
Aquí están los 5 destinos que Taylor Swift podría elegir para su despedida de soltera soñada (y que tú también querrás poner en tu vision board del 2026).

1. Paris, Francia – Para su era más romántica tipo Lover

La ciudad que parece escrita con tinta rosa pastel.

Taylor ama París. La ha mencionado en canciones, videos y vibes enteras (Paris, Begin Again).
Es el lugar perfecto para:

  • Cenas íntimas con luces cálidas.
  • Cheers con copas de champagne y amigas cercanas.
  • Fotos en blanco y negro frente al Sena.
  • Tarjetas escritas a mano al estilo Taylor.

¿Plan Swiftie?
Un picnic nocturno con glitter, vino rosado y un mini conciertito acústico entre amigas.

2. Nashville, Tennessee – El regreso a sus raíces

La ciudad donde empezó a escribirse la historia.

Su hogar artístico, su semilla country, la ciudad donde se convirtió en “Taylor”.
Aquí celebraría:

  • Una noche de música en vivo.
  • Un brunch con su mamá, Andrea.
  • Un escape nostálgico a los cafés donde escribió sus primeras letras.

¿Plan Swiftie?
Cerrar el día en un estudio íntimo grabando una canción de despedida pre-boda con sus best friends.

3. Lake Como, Italia – Para su era folklore/evermore

El destino para abrazar el silencio, la naturaleza y la poesía.

Imagina a Taylor en una villa frente al lago, rodeada de velas, cuadernos y guitarras.
Todo súper cinematográfico, como si de repente fuera a aparecer en un cortometraje dirigido por ella misma.

Ideal para:

  • Desconectar del mundo.
  • Meditar sobre el amor y el futuro.
  • Escribir votos matrimoniales al amanecer.

¿Plan Swiftie?
Una cena en una terraza privada con sus amigas más cercanas y un vestido vaporoso digno de un editorial.

4. Nueva York, EE. UU. – Su ciudad favorita y su era 1989

La despedida vibrante, moderna y llena de glamour.

NY es SU ciudad. Su inspiración. Su refugio creativo.
Aquí tendríamos:

  • Un penthouse imparables vibes.
  • Una night-out con su girl squad OG.
  • Photoshoots espontáneos en Manhattan.
  • Recorrido por sus spots secretos del West Village.

¿Plan Swiftie?
Un rooftop con DJ privado, outfits glitter y un brindis con la frase: “To the girl who once lived in this city and the woman she is now”.

5. Londres, Reino Unido – Para su era actual: madura, elegante, segura

La ciudad donde creció emocionalmente y encontró estabilidad.

Taylor ama Londres. Ha escrito sobre él, ha filmado en él, ha amado en él.
Aquí tendría:

  • Té de la tarde con vestidos pastel.
  • Una visita a sus pubs favoritos.
  • Un paseo privado en algún palacio o jardín real.
  • Un escape al countryside para respirar paz.

¿Plan Swiftie?

Una cena final súper íntima, con luces cálidas, flores blancas y una lista de reproducción cuidadosamente curada por Taylor.

¿Qué significan estos destinos en su historia personal?

  • París: El amor que elige y se siente seguro.
  • Nashville: Sus raíces y lo que nunca quiere perder.
  • Lake Como: Su alma creativa y su lado más introspectivo.
  • Nueva York: Libertad, independencia y empoderamiento femenino.
  • Londres: Madurez emocional, estabilidad y futuro.

Cada lugar es una era.
Cada destino, un capítulo.
Cada viaje, una canción.

La despedida de soltera de Taylor Swift sería más que un evento: sería un manifiesto de amor propio, amistad, romanticismo y evolución.

Y tú también puedes crear una despedida así:
Una donde lo importante no es el lugar… sino lo que el lugar dice de tu historia.

Leilani Aviles
Leilani Aviles
Romántica amante de la música y de ayudar a los demás; siendo una voz que busca generar un cambio y devolverle la vida a lo que necesitaba un aire de esperanza...
