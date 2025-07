Selena Gomez y Benny Blanco: esto es lo que sabemos de su posible boda en septiembre

Cuando se trata de romance, Hollywood nos ha dado grandes historias de amor como la de Pierce Brosnan y Keely Shaye Smith. Pero son pocos los romances que nos recuerdan que el amor llega cuando menos lo esperas, como es el caso con Selena Gomez y Benny Blanco.

La pareja ya se había conocido años atrás, pero fue hasta diciembre de 2023 que descubrieron que habían encontrado a su alma gemela. Un año después, Benny le pidió matrimonio a Selena y desde entonces hemos estado a la expectativa de cómo será el gran día. Pero parece que la espera está por terminar.

¿Cuándo y dónde se van a casar Selena Gomez y Benny Blanco?

Según lo reportado a Daily Mail por una fuente cercana a la pareja, su boda está más cerca de lo que creemos. Ya que se dice que está planeada para suceder en Montecito, California, este septiembre. El evento durará dos días, por lo que a los invitados se les está pidiendo que lleven ropa extra.

Lista de invitados de la boda

De momento no se ha revelado la lista completa, pero se dice que es pequeña y hay nombres que simplemente no podían faltar, como los de Taylor Swift y Travis Kelce. La misma fuente compartió que los coprotagonistas de Only Murders in the Building también serán invitados, por lo que podemos esperar ver a Steve Martin, Meryl Streep y Martin Short.

¿Qué han dicho Selena y Benny sobre su boda?

A pesar de que esta noticia nos hace mucha ilusión, ni Selena ni Benny han salido a confirmar o negar lo dicho por la supuesta fuente cercana a la pareja. Lo último que sí confirmaron ambos es que se encontraban trabajando en proyectos que no les permitirán enfocarse de lleno en la boda, pero ambos están emocionados por la idea de casarse.

Por parte de Benny, durante su visita al podcast Therapuss confesó que probablemente empezarían a planear todo este verano. Por lo que podría mantener viva la esperanza de que se casen este septiembre. Pero de momento nada es certero más allá del amor que se tienen mutuamente.