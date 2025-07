¿Ariana Grande anuncia un posible tour para el próximo año?

Si alguien sabe cómo enloquecer a sus fans en cuestión de segundos, sin duda es Ariana Grande. La cantante y actriz que nos ha dado grandes entregas tanto en el cine como en la música asegura que está lista para sorprendernos aún más.

Ariana Grande aclara los rumores de su retiro musical

Ya que desde el anuncio de sus nuevos proyectos cinematográficos como Wicked For Good, la cuarta entrega de “Meet the Parents” y la película animada ‘Oh, The Places You’ll Go!’, muchos usuarios en redes empezaron a rumorar que Ari se alejaría de la música, a lo que ella ya respondió con un rotundo no.

Fue a través de redes sociales que la intérprete de Glinda en Wicked compartió un video de ella cantando en la Met Gala del 2024, acompañado de un mensaje que dice lo siguiente:

“Es muy tonto por parte de todos ustedes suponer que, solo porque tengo las manos llenas con muchas cosas, voy a abandonar el canto y la música... !!!

Es y siempre ha sido mi salvavidas. Habrá que hacer espacio para todo ello.

Puede que no sea exactamente igual que antes, pero prefiero cómo lo visualizo en mi cabeza. Me lo estoy pasando bien. Me siento agradecido, emocionado e inspirado. :) Encontrar el equilibrio entre los múltiples proyectos y esfuerzos que me apasionan y los haré a mi manera... Así que estoy trabajando en un plan para cantar para todos ustedes el año que viene. Aunque sea solo un poco.

Los amo”.

¿Ariana se ira de gira en 2026?

Este mensaje no solo tranquilizó a muchos fans, también desató las teorías de que podría irse de gira el próximo año por la última parte del mensaje en el que dice “...estoy trabajando en un plan para cantar para todos ustedes el año que viene. Aunque sea solo un poco”.

¿Habrá mini gira o álbum nuevo?

De momento nada es certero y, como puede tratarse de pequeños shows alrededor del mundo, podría tratarse de un nuevo álbum o EP. Sea cual sea, las posibilidades son bastantes y la emoción está a tope.

Aunque a simple vista podría parecer que el enfoque actual de Grande es la actuación, por su magistral interpretación en Wicked, recordemos que apenas el año pasado lanzó su séptimo álbum, “Eternal Sunshine”, y fue en marzo de este año que lanzó la versión deluxe.

Dejando en claro que a su manera, Ari está buscando equilibrar todo para no descuidar su pasión por la música y su amor por la actuación.