Ariana Grande será parte de la nueva película animada de Dr. Seuss

Después de robarse todas las miradas en Wicked, Ariana Grande está lista para seguir explorando su faceta como actriz. La artista, que durante años nos conquistó con su poderosa voz y su carisma en el escenario, ahora vuelve a la cabina de grabación, pero esta vez para formar parte de un proyecto completamente animado que promete tocar fibras nostálgicas y emocionar a nuevas generaciones.

Ariana Grande vuelve a actuar con un proyecto animado

Se trata de Oh, The Places You’ll Go!, una adaptación animada del clásico infantil de Dr. Seuss, que será producida por Warner Bros. y dirigida por Jon M. Chu, quien también trabajó con Ariana en Wicked. Aunque todavía no se ha confirmado qué personaje interpretará la cantante, la emoción ya está a por los cielos.

Warner Bros. hizo el anuncio oficial a través de redes sociales, donde confirmó que Ariana Grande prestará su voz para la cinta, junto a Josh Gad, actor conocido por ser la voz de Olaf en Frozen. El dúo promete traer una mezcla de emoción, humor y ternura al universo colorido y poético de Seuss.

La película tiene previsto su estreno para marzo de 2028, una fecha lejana, pero que ya comienza a generar expectativa entre el público. A pesar de que no se han revelado más nombres del elenco, la participación de Ariana ya es un gran atractivo para miles de fans de la cantante.