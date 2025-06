Benny Blanco quiere formar una familia con Selena Gomez aunque ella no puede tener hijos

En una reciente entrevista, Benny Blanco expresó su profundo deseo de convertirse en padre al lado de su prometida, Selena Gomez. Como ellos han demostrado en múltiples ocasiones, el amor puede con todo y en este caso tendrían que enfrentarse a los desafíos de salud que enfrenta Selena.

En la conversación, el productor musical compartió: “Me encantan los niños; me encanta ser tío. Pero quiero ser papá, si Dios quiere. Solo estoy soñando y rezando todos los días.”

Selena Gomez y Benny Blanco son una historia de amor irrepetible

IG: Selena Gomez

Su historia de amor y planes a futuro también se reflejan en su álbum colaborativo I Said I Love You First, donde comparten su viaje emocional y creativo. En la pieza, demuestran cómo es una relación donde hay apoyo y cuidado mutuo. Ambos han hablado de la retroalimentación creativa que obtienen del otro, así como el soporte incondicional entre sí.

Si Selena no puede tener hijos ¿qué harán?

Frente a las dificultades de salud de Selena Gomez, tanto ella como Bennu Blanco han mostrado apertura hacia opciones como la adopción o la gestación subrogada para cumplir su sueño de ser padres. La cantante hace énfasis en que, a pesar de no tratarse de una maternidad convencional, está a agradecida de que existan opciones alternativas para ella y otras mujeres en casos similares.

Por su lado, Blanco ha declarado que espera que su música pueda acompañar a mujeres en situaciones complicadas, ya que él las admira y cuenta que muchas de ellas han formado parte importante de su vida.

“Estos son los años de las mujeres fuertes, y para mí es muy importante que las mujeres poderosas sean escuchadas, amadas y respetadas,” dice Blanco. “No puedo esperar a ver lo que esto traerá para la próxima generación de la música. Y para las mujeres en general, el no tener que aguantar tonterías de hombres idiotas… ¡Y supongo que también el no tener que cantar tanto sobre el sufrimiento!”