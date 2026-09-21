personas enamoradas de ChatGPT

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Entretenimiento
¿Te puedes enamorar de ChatGPT? Esto sabemos de las personas que desarrollan sentimientos por la IA
Hay personas que desarrollan sentimientos por ChatGPT y otros chatbots. Te contamos por qué podemos crear vínculos románticos y emocionales con la IA.
Septiembre 21, 2026
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Gabriela Velasco Ceja