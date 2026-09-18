Así se ven las “mariposas en el estómago” en una fotografía según la inteligencia artificial

Todos en algún momento de nuestra vida hemos sentido las famosas “mariposas en el estómago”, las cuales pueden hacerse presentes cuando estás por besar a la persona que te gusta, cuando mantienes un contacto visual prolongado con el hombre del que estás enamorado o simplemente cuando piensas en alguien que te agrada. Un cosquilleo. Un vacío. Una sensación de movimiento que conocemos perfectamente pero que no sabemos cómo explicar. Y aunque es una de las metáforas más románticas que existen, resulta que detrás de ella hay bastante ciencia.

Por eso le pedimos a la inteligencia artificial que representara qué ocurre realmente dentro de nuestro cuerpo cuando sentimos mariposas en el estómago. Spoiler: todo comienza mucho más arriba.

¿Qué son realmente las mariposas en el estómago?

Para entender mejor este concepto, debes saber que el cerebro y el estómago están conectados y en constante comunicación. A esta conexión se le conoce como eje cerebro-intestino y ayuda a explicar por qué una emoción puede terminar sintiéndose físicamente en el abdomen.

Cuando estás nerviosa, emocionada o frente a alguien que te atrae muchísimo, tu cerebro interpreta que está sucediendo algo importante y tu sistema nervioso puede ponerse en modo alerta. Es entonces cuando el cuerpo comienza a liberar algunos neurotransmisores y hormonas relacionadas con el estrés, como la adrenalina. Por eso puedes sentir que tu ritmo cardiaco aumenta y que algo extraño pasa en tu sistema digestivo. Y es que no es tu imaginación: las emociones sí son capaces de provocar sensaciones físicas en tu cuerpo.

Entonces, ¿qué está pasando dentro de tu estómago?

No hay nada revoloteando en tu estómago, pero sí cambios en la actividad del intestino y en sus contracciones que se traducen como cosquilleo, vacío o extraños movimientos, todo esto derivado de las señales que envía tu cerebro después de experimentar emociones relacionadas con la excitación y la atracción.

Así se ven las “mariposas en el estómago” en una fotografía según la inteligencia artificial

Para entender mejor el concepto, le pedimos a la inteligencia artificial que representara en una foto el fenómeno fisiológico detrás de la expresión. El resultado muestra la conexión entre el cerebro y el sistema digestivo: señales nerviosas recorriendo el cuerpo y llegando hasta el estómago y los intestinos, donde los cambios en la actividad gastrointestinal pueden producir esa sensación tan característica.

La imagen es una interpretación visual creada con IA, no una fotografía médica ni una representación exacta de lo que ocurre dentro del organismo. Pero ayuda a visualizar algo fascinante: lo que empieza como una emoción en tu cerebro puede terminar sintiéndose varios centímetros debajo de tu corazón.