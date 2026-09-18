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por qué sentimos mariposas en el estómago
Amor y Sexo
Así se ven las “mariposas en el estómago” en una fotografía según la inteligencia artificial
¿Qué pasa realmente en tu cuerpo cuando sientes mariposas en el estómago? La inteligencia artificial muestra cómo se vería esta reacción.
Septiembre 18, 2026
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Gabriela Velasco Ceja