¿Por qué una ruptura duele más después de los 30? Las razones y cómo volver a empezar

Después de los 30, los vínculos que solemos construir son mucho más profundos, pues más allá del romance y la pasión, queremos a alguien que comparta nuestro proyecto de vida, buscamos construir rutinas, planes familiares y expectativas sobre un futuro juntos.

Por esta razón, cuando una relación se termina a esta edad, el impacto suele ser mucho más doloroso, pues todos esos planes a futuro se derrumban por completo y no sólo se trata del tiempo invertido, sino del futuro perdido.

Te podría interesar: ¿Qué es el yearning? La tendencia que revela por qué todos queremos un romance de película

Razones por las que una ruptura después de los 30 duele más

De acuerdo con psicólogos y especialistas en relaciones, estas son algunas de las razones por las que las rupturas a esta edad son mucho más dolorosas y significativas que a cualquier otra edad.

Sensación de vacío

Después de los 30, una ruptura puede implicar perder no solo a la pareja, sino también rutinas, proyectos, amistades y planes de futuro, lo que puede generar vacío e incertidumbre sobre cómo seguir adelante sin lo que nos resultaba familiar e incluso seguro.

Presión social

La presión social puede hacer que una ruptura se sienta como un retroceso, especialmente al comparar la propia vida con la de amigos que ya formaron una familia o que están preparando sus bodas; sin embargo, cada persona tiene su propio ritmo y compararse sólo puede causar ansiedad e incluso sentimientos de tristeza y depresión.

La forma de vivir el duelo también es diferente

Después de los 30, las responsabilidades laborales, familiares y económicas pueden hacer más difícil vivir el duelo, ya que es necesario procesar las emociones mientras se continúa con la vida cotidiana.

Razones por las que una ruptura después de los 30 duele más Getty Images

¿Cómo comenzar de nuevo tras una ruptura después de los 30?

Sin importar la edad, superar una ruptura no significa olvidar rápidamente a la otra persona ni comenzar una nueva relación de inmediato para llenar el vacío, pues lo principal es atravesar por el duelo.

Darte tiempo: Superar una ruptura requiere aceptar y vivir el duelo sin apresurarlo.

Reconectar contigo: Recupera amistades, hobbies, proyectos, viajes y metas personales.

No verlo como un fracaso: El final de una relación no borra lo vivido ni significa que haya sido un error.

Aprender de la experiencia: La ruptura puede ayudarte a conocer mejor tus necesidades, límites y expectativas.



Comenzar de nuevo después de los 30 no significa empezar desde cero, pues se hace con más experiencia, mayor conocimiento de uno mismo y una idea más clara de lo que se quiere, y de lo que ya no se está dispuesto a aceptar, en una relación.